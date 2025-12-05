El inesperado destino con el que casi nadie cuenta y ha recibido el título de Capital Europea de la Navidad 2025

Como cada año, la Red de Ciudades Navideñas con el respaldo del Parlamento Europeo ha elegido su Capital, Ciudad y Pueblo Europeo de la Navidad 2025. Unos reconocimientos que se deben a sus excepcionales tradiciones navideñas y su compromiso con el espíritu comunitario y lo cierto es que las tres elecciones se alejan de lo que la mayoría de los turistas escogen para sus vacaciones.

De este modo, el título de Capital Europa de la Navidad ha sido para Vilna, capital de Lituania, uno de los destinos más mágicos para disfrutar de estas fiestas.

Vilna, el Lituania | iStock

La histórica ciudad es famosa por su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en las fechas invernales se convierte en un auténtico paraíso que parece sacado de cuento, con calles adoquinadas iluminadas por las luces navideñas.

La ciudad báltica tiene iglesias barrocas y su Catedral, la Iglesia de Santa Ana o la Iglesia de San Pedro y San Pablo acogen conciertos de Navidad, exposiciones o propuestas culturales. Asimismo, en la Plaza de la Catedral se instala su famoso mercado navideño y el gran árbol, considerado uno de los más originales de Europa: un abeto natural que ocupa 205 metros cuadrados con 25.000 luces LED de color blanco y 400 adornos.

Árbol de Navidad de 2024 en Vilna | iStock

El mercadillo es el otro corazón de la ciudad en Navidad con casetas de madera que ofrecen artesanía local o dulces y gastronomía típicas como el kugelis o el vino caliente especiado.

Otro de los grandes atractivos de la Navidad en Vilna son sus miradores. Desde la Torre de Gediminas se obtiene una de las vistas más bonitas de la ciudad iluminada.

Y es que, al caer la noche, la ciudad adquiere un aire especialmente romántico, ideal para parejas y amantes de las escapadas invernales.