El peor día y la peor hora para viajar en Navidad: Evita retrasos y cancelaciones

Durante estas Navidades son muchas las personas que cogerán un avión para pasar los días festivos con su familia, amigos o pareja. Pero sabemos que viajar en esta época puede que no salga tan barato, por eso recientemente te contábamos cuál es el día más caro para volar en Navidad.

Pero es que además, es muy probable que, por las aglomeraciones y la gran cantidad de vuelos, algunos sufran retrasos o cancelaciones, es por eso que queremos contarte cuál es el peor día y la peor hora para viajar en Navidad.

Aeropuerto en Navidad | iStock

Unos datos que ha recogido KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, en su nuevo informe Travel Check-in: Navidad y Año Nuevo 2025. Con los aeropuertos más concurridos que el taller de Papá Noel, viajar en fiestas puede poner a prueba la paciencia de cualquiera. Durante la temporada de viajes de Navidad y Año Nuevo del año pasado, el 18 % de los vuelos que salieron de aeropuertos españoles sufrieron retrasos.

Algunos días (e incluso algunas horas) son mucho peores que otros para volar. Según los datos de 2024, las mayores interrupciones se produjeron el 28 de diciembre y el 4 y 5 de enero, con casi uno de cada cuatro vuelos retrasado y retrasos medios de más de media hora.

Los vuelos con salida entre las 5 y las 6 de la mañana fueron los más puntuales la Navidad pasada, con solo un 6–7 % de retrasos. ¿Mereció la pena madrugar? Sin duda.

A la hora de comer y por la tarde-noche puede que necesites recargar tu espíritu navideño: los vuelos entre las 13:00 h y las 14:00 h y entre las 18:00 h y las 22:00 h son los que más se retrasan, con demoras de casi media hora.