Destinos ideales para disfrutar en el Puente de Diciembre según tus gustos de viajeros

Es verdad que el Puente de Diciembre de 2024 es corto, muy corto, tanto que sólo añade un día al fin de semana, ahora bien, con tres días libres tenemos tiempo suficiente para disfrutar de una deliciosa escapada de invierno ¿dónde irás? Nosotros tenemos varias propuestas que hacerte en función de tus gustos y estilos viajeros.

Para los amantes de la Navidad

Los amantes de la Navidad saben que no hay mejor fecha para viajar que el Puente de Diciembre, el problema para ellos es elegir destino porque Europa es toda ella un destino perfecto para ellos. ¿Te quedas en España? Madrid es un fijo en la quiniela, también Vigo, Málaga y Peñíscola, lugares todos ellos cada año más célebres por su iluminación navideña. ¿Prefieres salir de España? En Roma podrás ver el Belén más antiguo del mundo y en Estrasburgo recorrer un mercado navideño inolvidable, no en vano la ciudad es la Capital Europea de la Navidad. ¿Más lugares recomendables? Elige cualquier ciudad centroeuropea… Nuremberg, por ejemplo, aunque solo sea por su fama en la industria del juguete. Y por supuesto los nórdicos… Si eres un amante de Navidad seguro que tienes Finlandia, la casa de Papá Noel, entre tus destinos pendientes porque en esta época del año, además, viene con auroras boreales.

Estrasburgo | De Jonathan M - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3685066

Para los que huyen del frío como de la peste

Si quieres huir del frío seguro que no mirarás al norte de España y desde luego ni por la cabeza se te pasa cruzar los Pirineos rumbo a la blanca Navidad nórdica; es verdad que el invierno europeo no invita a la playa… verdad a medias, diríamos, porque las islas afortunadas lo son precisamente por ser cálidas todo el año así que volar a Canarias es una magnífica opción; el norte de África también es atractivo en esta época, Túnez y en particular Egipto, es más, el invierno es la época del año más recomendable para visitar Egipto ¿que tres días son poca cosa para un gran destino como este? Sin duda pero, si no puede añadir algún día adicional al viaje, siempre puedes limitar tu viaje a lugares concretos como El Cairo y dejar para otra ocasión el crucero por el Nilo.

El Nilo a su paso por El Cairo | De Raduasandei de Wikipedia en inglésLater version(s) were uploaded by Arad at en.wikipedia.(Texto original: «Asandei Radu (Edited: (Sharpened, Noise Reduced, Distortion Reduced, Tilt fixed and Down-sampled) by Arad M)») Rededited (Sharpened): by Arad Mojtahedi) - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3576753

Para amantes de la naturaleza

Si eres un amante de la naturaleza seguro que el senderismo otoñal te seduce y a principios de diciembre todavía puede disfrutarse ¿dónde? La Ruta del Cares, en Asturias, nos parece un escándalo en diciembre cuando ya están blancas las cumbres de los Picos de Europa; si te parece demasiado frío, vuela a la isla de La Palma, seguro que sus senderos volcánicos te enamoran, otra opción es visitar Menorca, su Camí de Cavallsse buena idea todos los meses del año.

Londres | Pixabay

Para urbanitas irredentos

Quienes el campo solo quieren verlo de lejos seguro que están pensando en grandes capitales europeas para disfrutar del Puente de Diciembre y lo cierto es que es una magnífica idea: Londres, París, Berlín, Praga, Budapest, Copenhague, Helsinki, Varsovia, Roma, Atenas… No importa cuál elijas, todas son un fantástico destino en cualquier momento del año pero muy especialmente cuando se viste, cada una a su manera, de invierno y Navidad. Y por supuesto también puedes quedarte más cerca y disfrutar de estos días en ciudades como San Sebastián, Santander, A Coruña, Sevilla, Barcelona, Córdoba (qué buena época para verla sin morirte de calor…), Zaragoza, Toledo (¿qué tal una visita a Puy de Fou).

Albarracín | Pixabay

Para enamorados del turismo rural

Los amantes del turismo rural tienen entre los Pueblos Bonitos de España no pocas opciones para darse el gusto de disfrutar de su particular estilo viajero en un puente de tres días: hay pueblos de interior, de montaña, de costa, marineros… los hay para todos los gustos y todos son preciosos. ¿Alguna recomendación en particular? Clásicos como Albarracín en Teruel o Comillas en Cantabria, Cadaqués en Gerona, Chinchón en Madrid, Frigiliana en Málaga, La Alberca en Salamanca, Tazones en Asturias o Sos del Rey Católico en Zaragoza.