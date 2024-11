Los 10 destinos más baratos para viajar en el puente de diciembre 2024

El deseado puente de diciembre ya casi está aquí y son muchas las personas que tienen esta fecha marcada en rojo en el calendario, deseosos de disfrutar de una de sus últimas escapadas del año antes de que lleguen las fiestas navideñas.

Pero, qué difícil es a veces decantarse por un destino, ¿verdad?. Es por eso que Kayak, el buscador de viajes líder en el mundo, ha analizado las búsquedas de vuelos realizadas a través de su plataforma para desvelar cuáles son los destinos más buscados por los españoles para este próximo fin de semana largo.

Pero no solo eso, también ha identificado sus destinos más económicos para quienes buscan disfrutar de una escapada que no suponga un esfuerzo para su bolsillo, y ayudar así a todos aquellos viajeros que no saben aún por qué destino decantarse.

Los 10 destinos más buscados por los españoles

Si la popularidad fuera un delito, estos destinos estarían en busca y captura. ¿Será por su encanto innegable, su riqueza cultural o simplemente por ese algo especial que los hace irresistibles? Sea cual sea el motivo, estas son las ciudades que han conquistado los corazones y las búsquedas de los viajeros españoles este puente de diciembre.

Destinos más buscados por los españoles para el Puente de Diciembre 2024 | Kayak

Esta selección de destinos, desde la elegante Milán hasta la cautivadora Budapest, pasando por el encanto bohemio de Praga, confirma la pasión de los españoles por las capitales europeas durante este próximo fin de semana largo. Estas capitales son especialmente conocidas por sus impresionantes mercadillos de Navidad, donde se puede disfrutar de la magia navideña con luces brillantes, deliciosos dulces y artesanías únicas. Un momento perfecto para disfrutar de una escapada urbana llena de encanto.

10 destinos más baratos

De acuerdo con los datos de Kayak, viajar en el puente de diciembre no es un lujo reservado para unos pocos. La clave está en comparar precios a la hora de elegir el destino. Natalia Diez-Rivas, directora comercial para Europa, señala: "Este puente de diciembre los destinos nacionales son un 12 % más económicos que el año pasado, por lo que es el momento perfecto para explorar la riqueza y diversidad de España a precios muy atractivos. Esto representa una gran ventaja frente a los destinos internacionales, que para este fin de semana largo han experimentado un aumento del 4% en sus precios, en comparación con el puente del pasado año".

Los destinos más baratos para el puente de diciembre 2024 | Kayak

Con vuelos a destinos tan atractivos como Palma de Mallorca por 72 €, Bilbao por 132 € o Santa Cruz de Tenerife por 155 €, las opciones domésticas (desde el norte hasta las islas) triunfan entre los destinos más económicos a los que viajar este próximo puente.