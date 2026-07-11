Descubre el lago Königssee, el rincón más espectacular de Baviera

Seguramente hayas escuchado hablar en más de una ocasión de Baviera, una región alpina de Alemania. Es muy bonita, repleta de naturaleza, e invita a descubrirla con calma en viajes de varios días. Pero de allí, si tuviésemos que elegir un solo rincón, nos quedaríamos con el lago Königssee o lago del Rey. No tenemos dudas de algo: con su apariencia de fiordo, se trata de uno de los paisajes naturales más impresionantes de todo el país.

Rodeado por los Alpes bávaros, con forma alarga y con sus aguas de intenso color esmeralda, este lago es digno de postal. Se trata de uno de los grandes tesoros del Parque Nacional de Berchtesgaden y es conocido, sobre todo, por la pureza de sus aguas.

Las autoridades luchan por preservar este entorno protegido, de modo que solo pueden navegar por el lago Königssee embarcaciones eléctricas o de remo. Así pues, la experiencia de surcar sus aguas se torna de lo más tranquila. Y es que además, el silencioso que lo rodea todo transmite una calma inigualable. Solo lo rompen el sonido del agua y el eco que rebota en las paredes rocosas del valle que lo rodea.

Ya te adelantamos que, en caso de animarte a visitar este lago de la región de Baviera, te costará mucho guardar el móvil y dejar de sacar fotos. De hecho, la Iglesia de San Bartolomé es uno de los puntos que más miradas se lleva. Con sus características cúpulas de color rojo, se encuentra en una pequeña península, rodeada de montañas. Es de estilo barroco, data del diglo XII y es la principal parada de los barcos turísticos que llevan a los turistas hasta el lago Königssee.

Königssee | Imagen de Carsten Steger, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Asimismo, debes saber que pasear alrededor del lago es todo un planazo, pero que además parten desde allí numerosas rutas de senderismo. Están bien señalizadas y conducen hasta bosques, cascadas y miradores preciosos desde los que se contempla el lago desde distintos ángulos. Además, los excursionistas más experimentados pueden ir un paso más allá, y ascender a cumbres con vistas panorámicas del parque nacional.

Por otro lado, si consideras que visitar el lago y su entorno no es suficiente, y quieres continuar la excursión, entonces puedes anotar el cercano lago Obersee. Esta salida 2x1 es de lo más popular, y muchas personas se animan a continuar en barco hasta Salet, desde donde pueden caminar hasta este segundo lago, que es de origen glaciar y, como el Königssee, está rodeado de paredes montañosas.

Sea como sea, entre finales de primavera y comienzos del otoño será cuando más puedas disfrutar de esta aventura por la naturaleza alemana. El clima es perfecto para navegar por el lago y recorrer sus senderos, y en otoño está el plus del cambio de tonalidades del paisaje.