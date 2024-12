Madeira, uno de los mejores destinos del mundo para disfrutar de la noche de fin de año

Madeira es un paraíso portugués, famoso por su naturaleza y por su encanto, por ser la tierra de Cristiano Ronaldo y porque aquí vivió el mismísimo Cristobal Colón; por todo eso, que no es poco, y por muchas cosas más, por sus fiestas, sus mercados, su gastronomía, su Navidad en general y sus celebraciones de fin de año en particular. ¿Y qué hace de Madeira un destino tan recomendado para pasar allí la última noche del año? No es por sus cenas de gala o sus fiestas hasta el amanecer, que también, es por el espectáculo de fuegos artificiales que tiene lugar al sonar las 12… y es que se trata de uno de los espectáculos de pirotecnia más famosos del mundo (y por algo será…).

Funchal es una fiesta de Navidad desde finales de noviembre y hasta entrado ya el mes de enero pero lo es más, si cabe, el último día del año; la ciudad entera se prepara para vestir sus mejores galas, sentarse a las mejores mesas del años y vivir una larga noche de fiesta pero, además de todo eso, que es al fin y al cabo lo que se hace también en otros muchos lugares del mundo, en Funchal se elige el lugar para disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales único, excepcional; así que ya lo sabes, si vas a pasar el fin de año en la capital de Madeira, no olvides dedicar un tiempo a elegir el lugar en el que quieres estar cuando el cielo comience a iluminarse majestuosamente.

Espectáculo de fuegos artificiales la noche de fin de año en Madeira. | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

¿Los lugares más recomendados? Los hay para todos los gustos: puedes quedarte en el centro de la ciudad, no es probablemente el lugar ideal para disfrutar del espectáculo pero sí del ambiente festivo y los fuegos también se ven; un punto intermedio entre buscar el mejor lugar para ver los fuegos o quedarte en el centro gozando del ambiente fiestero es el Parque de Santa Catarina, está cerca del centro y es un espacio abierto, con vistas, que te permitirá disfrutar de los fuegos artificiales divinamente.

Claro que si lo que buscas, pasando la última noche del año en Madeira, es precisamente disfrutar de ese espectáculo pirotécnico más que de ninguna otra cosa, lo mejor será que te asegures de estar a tiempo en uno de estos tres miradores: el de As Neves, el de Pico dos Barcelos o el del Pináculo; estos tres miradores ofrece una vista espectacular durante el día pero, la última noche del año, no hay mejor lugar desde el que gozar de los fuegos artificiales de Funchal… O sí.

Espectáculo de fuegos artificiales la noche de fin de año en Madeira. | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

O sí, decimos, porque hay una opción que cada año es más popular: ver el emblemático espectáculo pirotécnico del fin de año en Funchal… desde el agua; son cada vez más las embarcaciones que ofrecen recorridos por la bahía de Funchal la última noche del año y que, terminado el espectáculo, devuelven a sus navegantes al puerto para que sigan la fiesta por las calles de la ciudad.

Y, para completar un fin de año único e inolvidable, el día 1 de enero puedes hacer como si estuvieses en Viena y disfrutar del Concierto de Año Nuevo que ofrece la Orquesta Clásica de Madeira que en esta ocasión estará dirigida por el director invitado Luis Andrade y la solista Tatiana Vizir, en el Teatro Municipal Baltazar Dias.