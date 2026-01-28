Estas son las fiestas más populares del mundo que se celebran en marzo

Febrero es un mes muy fiestero y festivalero porque medio mundo, por no decir el mundo entero, celebra el carnaval de una y mil maneras, ahora bien, tras el corto mes de febrero llega el de marzo que es el mes que marca el fin del invierno y el principio de la primavera y que tampoco es manco en fiestas y festivales, a continuación te hablamos de algunos de ellos para que puedas elegir destino para el mes de marzo y organizar tu viaje con tiempo:

Holi en la India

Festival Holi | Pixabay

Este festival, que se celebra en varias regiones de India y Nepal, es conocido como el Festival de los Colores y marca el inicio de la primavera aunque también celebra la alegría, los nuevos comienzos y el triunfo del bien sobre el mal. Durante estas celebraciones las calles se llenan de polvos de colores lanzados por la gente al ritmo de la música y con mucho jolgorio. ¿Cuando se celebra? En los primeros días de marzo y ¿lugares más recomendados para celebrarlo? Mathura y Vrindavan además de Jaipur, Udaipur, Delhi o Mumbai y también Katmandú en Nepal.

Día de San Patricio en Irlanda

Desfile de San Patricio | Pixabay

El 17 de marzo es el Día de San Patricio, las celebraciones más famosas son las que se organizan en Dublín pero lo cierto es que este día se celebra ya en muchos lugares no solo de Irlanda sino del mundo entero, especialmente de Estados Unidos, Canadá y Australia. ¿Y cómo se celebra San Patricio en Dublín? Aunque el día grande es el 17 de marzo, las celebraciones duran varios días e incluyen conciertos y grandes eventos culturales además del gran desfile del mismo día 17, ahora bien, ten en cuenta que el mayor desfile del San Patricio del mundo es el de Nueva York, que se viene celebrando desde hace más de 250 años.

Adelaide Fringe en Australia

Adelaide Fringe | Imagen Vincent Sunny, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El Adelaide Fringe es uno de los mayores festivales de artes del mundo y durante su celebración, que empieza a mediados de febrero y no termina hasta mediados de marzo, se suceden las actuaciones de teatro, comedia, teatro experimental, danza, artes visuales, música en vivo, cabaret, circo, conciertos… en cientos de lugares de la ciudad australiana de Adelaida. Cabe tener en cuenta que durante la celebración de este festival Australia está en verano (tenlo en cuenta a la hora de preparar la maleta…).

Festival de la Calle Ocho en Miami, Estados Unidos

Festival de la Calle Ocho | Imagen de Dtobias, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Miami es una ciudad estadounidense pero muy latina en lo cultural y este festival, el de la Calle Ocho, así lo demuestra porque se trata de un festival callejero de la cultura latina que gira alrededor de lo cultural: gastronomía, música y baile. Se celebra en la calle Ocho en Little Havana, es una suerte de carnaval sin disfraces que se celebra al ritmo de salsa, reguetón, bachata, merengue… Esta fiesta se viene celebrando desde los años 70 del siglo pasado.

Starkbierfest en Alemania

Starkbierfest | Imagen de Wolfgang Kopp, licencia: CC BY-SA 2.0 DE, via Wikimedia Commons

Si pensamos en fiestas alemanas es imposible que no nos venga el Oktoberfest a la cabeza pero no es la única fiesta de la que disfrutan, Starkbierfest es un evento cervecero tradicional que se celebra en Baviera en la segunda quincena de marzo y es perfecto para quienes disfruta de la cerveza fuerte y la música porque este festival celebra, especialmente, la cerveza fuerte, la de alta graduación alcohólica (las starkbiers). El corazón de esta fiesta están Munich y cuenta con eventos fiesteros desde finales de febrero y a lo largo y ancho de todo el mes de marzo.