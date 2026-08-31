Austria y su quinta estación: la temporada de bailes arranca en otoño

A poca novela clásica que se lea o cine clásico que se vea, se sabe que los bailes eran el corazón mismo de las sociedades europeas, una actividad que ha ido perdiendo importancia ante la diversidad actual en lo que a las actividades de ocio se refiere salvo en un lugar, en Austria, allí no solo sigue disfrutando de los bailes como antaño sino que se jactan de que tener no cuatro estaciones al año sino cinco y la quinta es la Ballsaison, la temporada de bailes.

Austria comenzó a bailar como baila hoy en el S.XIX y porque antes no bailara sino porque hasta entonces los bailes estaban reservados a lo más granado de la sociedad de la época, es decir, solo se celebraban en la corte y solo participaba en ellos la más alta aristocracia; pero en el S.XIX comenzaron a abrirse a otros sectores influyentes y pujantes de la sociedad de la época (burguesía, comerciantes, gremios de artesanos…). ¿Y qué se bailaba entonces? No exageramos cuando decimos que se bailaba como se baila hoy y es que fue en aquella época cuando nació el vals vienés al ritmo de Johann Strauss hijo, un baile que no solo se convertiría en símbolo indiscutible de Austria sino que es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Baile de la Ópera | Imagen de Paul Bauer, cortesía de Turismo de Viena

Vayamos a los detalles prácticos: ¿cuándo empieza la temporada de bailes? ¿Cuánto dura? ¿Cuántos bailes hay? ¿Dónde? ¿Se puede participar? Toma buena nota de los detalles porque tienes tiempo de sobra para organizar un viaje a Austria y descubrir in situ su temporada de bailes.

La temporada de bailes comienza, oficialmente, el 11 de noviembre y no termina hasta el miércoles de ceniza aunque es durante los meses de enero y febrero cuando se celebran los mejores bailes y además lo hacen en cantidad: alrededor de unos 450 bailes solo en la capital austríaca y solo entre los meses de enero y febrero. Claro que hay un baile que destaca sobre todos los demás, uno que goza de fama internacional:el Baile de la Ópera en el que participan más de 5.000 personas y que se retransmite por televisión. ¿Más bailes de cierto renombre? El de la Orquestarla Filarmónica de Viena, el de los Cafeteros, el de los Pasteleros y el de las Flores.

Baile de la Ópera | Imagen de Paul Bauer, cortesía de Turismo de Viena

¿Se puede participar? Sí, incluso aunque no se sepa bailar el vals, eso sí, respetando la etiqueta: si no sabes bailar el vals lo primero que debes reservar al organizar un viaje al a estación de los bailes austríaca es un par de clases para aprender los pasos básicos del vals y también los primeros movimientos de la polca, con esto saldrás del paso airosamente en cualquier baile; lo siguiente es hacerte con tu entrada a alguno de los bailes (puedes comprarla por internet) y asegurarte de cumplir la etiqueta que no se limita a la vestimenta sino también en cuanto al comportamiento: dicen los vieneses que el auténtico protagonista del baile es el invitado y se espera de él no solo que se vista para la ocasión sino que esté dispuesto a bailar y a conversar animada y educadamente.