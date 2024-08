5 planes para disfrutar del turismo activo en Tailandia

El turismo activo gana adeptos a gran velocidad porque ya no se trata solo de turismo de aventura pensado solo para los más audaces (¡y jóvenes!) sino de un sinfín de opciones diversas, desde rutas de senderismo para todas las edades hasta actividades con cierta dosis de riesgo, diseñadas para el goce y disfrute de todos. Tailandia, siendo como es un destino de naturaleza y verano de primer nivel, no es ajena a esta tendencia, al gusto cada vez mayor por el turismo activo, y por eso nos ofrece no pocas opciones de entre las que destacamos cinco que son para toda la familia… (o no).

Senderismo en Tailandia | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Senderismo

No son pocos los lugares tailandeses en los que podrás gozar de espectaculares rutas de senderismo pero vamos a destacar, y a recomendarte, uno: el Parque Nacional Khao Luang; ¿por qué este parque? Porque las rutas que lo atraviesan son a cada cual más espectacular gracias a sus picos elevados, sus ríos, sus cascadas y sus acantilados graníticos; además aquí podrás ver cientos de variedades de orquídeas, algunas de ellas exclusivas de esta zona del mundo, y anemanles como el tapir malayo, el ciervo sambar, el lagur de anteojos e incluso el gorjiazul tailandés, un pájaro que solo puede avistarse precisamente aquí, en Tailandia.

Escalada en Tailandia | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Escalada

Si disfrutas de la montaña y quieres añadirle un extra de aventura seguro que ya has probado la escalada en alguna ocasión. Tanto si eres un experto escalador como si quieres iniciarte en este deporte las paredes de roca caliza de Krabi son un destino ideal para ti; las zonas más populares de esta zona son Railay y Ton Sai porque nos ofrecen más de 700 vías distribuidas en unos 40 sectores. Además la época del año en que viajes no condicionará excesivamente tu excursión de escalda a Krabi porque aquí se puede escalar, en unas u otras vías, durante prácticamente todos los días del año.

Paddle surf en Tailandia | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Paddle surf

Si lo tuyo no es echarte al monte sino gozar del turismo activo plácida y placenteramente, cabe que prefieras un día de Paddle surf en la bahía de Phang Nga a una ruta de senderismo de montaña; no se trata de subirte sobre la tabla y poco más sino de recorrer así una bahía famosa por sus pináculos de piedra caliza cubiertos de vegetación, sus playas, sus islas, sus cuevas y sus manglares; si eres un experto en esto de remar sobre la tabla de surf podrás aventurarte por tu cuenta, si no es así lo mejor es que contrates una excursión guiada por los manglares.

Rafting en Tailandia | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Rafting

¿Se te queda corto, en lo que a la aventura se refiere, tanto el senderismo como el paddle surf? Anímate entonces con el rafting en el río Mae Klong; la aventura aquí no está tanto en el propio río en sí, que pude recorrerse en un bote neumático, sino en el hecho de visitar lugares poco accesibles y no muy populares, espectaculares rincones naturales entre los que destacan cascadas y cuevas; ¿lo mejor del Mae Klong? Que es un río apto para principiantes y que es precisamente en la segunda parte del año, de julio a enero, cuando más y mejor puede disfrutarse de su descenso.

Kayak en Tailandia | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Kayak

Seguimos en el agua, no en vano estamos en verano y buscamos actividades refrescantes, pero nos vamos a un lugar muy diferente y en kayak, al Geoparque Mundial de la Unesco de Satun, perfecto para los amantes de las rutas a remo, de los enamorados de la historia que cuentan los fósiles y de la naturaleza; te sorprenderán los pináculos kársticos de Prasat Hin Payod, las cuevas de esta zona y muy especialmente su laguna escondida a la que llegar es toda una aventura porque tendrás que recorrer un tramo en una embarcación antes de lanzarte al agua con tu kayak.