Alternativas parecidas a la pizza que puedes probar alrededor del mundo

La pizza es uno de los platos internacionales más consumidos en España y el favorito de muchas personas, sobre todo niños. Por eso, en la mayoría de los casos, cuando viajamos a Italia no podemos resistirnos a la tentación de probar una pizza preparada por locales. No obstante, debes saber que alrededor del mundo hay otros platos que, si bien no son pizza, tienen ciertas similitudes con ella.

Por ejemplo, en Hungría es muy famoso el lángos, una receta a base de pan que también se puede comer en otros lugares como Austria, Eslovaquia o Serbia. La masa del langós se hace con harina, leche, azúcar, levadura fresca y sal y después se fríe. Sin embargo, antiguamente se cocinaba al horno, del mismo modo en que se hace la pizza. Encima de la masa se pueden colocar los ingredientes más diversos, desde tomate y queso hasta verduras.

Galetes y sidra, comida típica bretona | De Ji-Elle - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3932733

En Francia, aunque sus orígenes están en la región francesa de Bretaña, se puede degustar una rica galette. Puede que en la imagen no lo parezca, pero cuando esta especie de crepe salada se sirve en forma triangular, bien puede parecerse a una ración de pizza italiana. En su caso, se suelen rellenar de quesos, carnes, pescados y verduras. ¡Las hay de muchos ingredientes!

Más parecida a la pizza italiana que las dos recetas anteriores es la pizza argentina, pues se trata simplemente de una variedad de la pizza original. En este país del continente americano elaboran las pizzas con una masa más gorda de lo habitual y le echan queso mozzarella hasta el borde. Además, suelen acompañarla de fainá y vino moscato que, si bien no forman parte de la receta de pizza argentina en sí, le dan un toque distinto al plato principal.

Fugazzetta de la pizzería Güerrín en Buenos Aires | De Aleposta - File:Fugazzeta_en_pizzeria_Guerrin,_Buenos_Aires.JPG, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95532927

Además, dentro de las variedades de pizza argentina podemos destacar la fugazzetta, cuya particularidad se encuentra en que el queso se pone entre dos discos de pizza y se le agrega después mucha cebolla. Pero Argentina no es el único país que ha hecho sus propias adaptaciones. En Brasil, por ejemplo, se puede probar la pizza dolce, que se come de postre porque lleva dulce de leche, chocolate y fruta.

Por otro lado, podemos hablar de la receta parecida a la pizza que tienen en Escocia. Allí, en sus puestos callejeros, se puede comer deep-fried pizza, una masa frita al momento para poder comerla recién hecha. Pero no es el único lugar en el que encontrar platos similares a la pizza en puestos callejeros. En Argelia, por ejemplo, se puede comprar su particular pizza carrée, de base cuadrada. Y en Siria se consume sfiha, otro pan cubierto de carne que, si bien no es pizza, se le puede comparar.