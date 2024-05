Escocia en mayo: ni frío ni calor

Decimos que mayo y junio son los mejores meses del año para viajar a Escocia pero nos curamos en salud colando en la afirmación un ‘probablemente’ porque todo dependerá de lo que quieras disfrutar de esta bella región británica: no es lo mismo llegar a Escocia con intención de ver auroras boreales que hacerlo para recorrer sus famosas tierras altas o simplemente para disfrutar de un fin de semana en Edimburgo.

¿Lo bueno de viajar a Escocia en mayo? Los días son largos no anochece hasta pasadas las 9 o incluso las 10 de la noche y es un mes, además, poco lluvioso lo cual, en el caso de Escocia, no es decir poco porque en Escocia llueve y hasta nieva…, ahora bien, calor, lo que se dice calor, no hace así que ni se te ocurra dejarte el abrigo en casa; otra ventaja de viajar a Escocia en mayo es que si bien estamos a las puertas de la temporada alta, que son los meses de julio y agosto, todavía no han llegado los miles de turistas que se acercan a esta región británica en pleno verano y eso no solo es una ventaja porque evitarás la masificación en los lugares más turísticos sino también porque encontrarás precios más ajustados especialmente en los hoteles y por supuesto también los vuelos.

Stirling. Escocia | Pixabay

Más ventajas de viajar a Escocia en mayo: prácticamente todas las atracciones que echan el cierre en invierno ya están más que operativas en mayo; es verdad que Escocia no es Islandia y el país no se cierra a cal y canto en los meses más duros del invierno pero sin duda la vida es más fría y complicada y cabe que, salvo que viajes con intención de ver auroras boreales que entonces son tendrás más remedio que hacerlo en invierno, se disfruta un poco menos (por las pocas horas de luz, el frío, la nieve, algunas atracciones cerradas…). Ahora bien, recuerda que con Escocia en invierno sucede como con Egipto en verano, si no puedes viajar en otra época, no lo dudes, Escocia siempre merece la pena.

Pero volvamos a mayo… ¿qué es lo que no puedes dejar de disfrutar de Escocia en mayo?

Las ciudades escocesas

¿Sabes cuántas ciudades hay en Escocia? Sólo ocho y en mayo podrás recorrerlas a placer. Empezamos por la más evidente: Edimburgo, capital de Escocia y Patrimonio Mundial por la UNESCO es de visita obligada; cerca de Edimburgo y en las tierras bajas escocesas está la ciudad de Stirling, donde podrás visitar su magnífico castillo y el monumento a Willian Wallace (¿recuerdas a Mel Gibson en Braveheart? Pues eso…).

Si tienes alma de urbanista dos ciudades te sabrán a poco, más que nada porque cada una de las ciudades escocesas tiene su propio encanto: Glasgow es la más grande popular y populosa, Dunfermline que era la antigua capital de Escocia o Inverness, capital de las tierras altas escocesas, podrían completar tu viaje; Aberdeen, Dundee y Perth completan la lista de ocho ciudades a la que podemos sumar una más que si bien no tiene consideración de ‘City’ (ciudad), sí es más que interesante desde del punto de vista histórico, nos referimos a la ciudad universitaria de St Andrews.

Lago Ness. Escocia | Pixabay

Enclaves naturales

Por supuesto es más que probable que sea la naturaleza escocesa lo que te atrae, no sus ciudades, en ese caso no podrás dejar de visitar el famoso Lago Ness (a ver si encuentras a Nessie porque el famoso monstruo sigue siendo un misterio…); Glencoe, en el corazón de las tierras altas, nos regala estampas bellísimas gracias a sus glaciares y cascadas, a su vegetación y a sus tierras de origen volcánico; la isla de Skye, en las Hébridas Interiores no deja indiferente a nadie por su naturaleza y su biodiversidad; las Islas Orcadas, que son unas 70, no soon Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por casualidad… lo son por su impactante paisaje y por sus monumentos prehistóricos.

Scotch Whisky. Destilerías | Pixabay

Cabe que viajes a Escocia porque lo tuyo es el whisky escocés y entonces lo que querrás es conocer y visitar las destilerías más famosas o las que son secretos a voces: cinco son las regiones del whisky y a lo largo y ancho de ellas se distribuyen más de un centenar de destilerías: Speyside, Highland, Lowland, Islay y Campbeltown. Hablando de destilerías de fama mundial hay que hablar de Glenfiddich y The Macallan, ambas en la región de Speyside. Un apunte adicional: en la isla de Skye podrás satisfacer tanto tu pasión por la naturaleza de Escocia como por su whisky, de allí es la famosa destilería Talisker.