Viajamos a Interlaken y Jungfrau: Dos regiones de Suiza a los pies de Los Alpes que merece la pena visitar

Cuando estamos planeando un viaje a Suiza los primeros lugares que se nos vienen a la mente son Ginebra, Zúrich o Berna. Pero lo cierto es que si lo que quieres es conocer la Suiza más castiza quédate con Interlaken y Jungfrau y sigue leyendo...

Esta semana hemos tenido el placer de visitar estas dos regiones, de la mano también de Jungfrau Railways, y queremos contarte, día a día, como ha sido nuestra increíble experiencia rodeados de paisajes vírgenes y lugares de ensueño.

Día 1: Visitamos Interlaken y Giessbach

Nuestro viaje comenzó cuando cogimos el avión de Iberia desde Madrid a Zúrich, el vuelo dura aproximadamente 2 horas y 20 minutos y, aunque suele haber algo de turbulencias, lo cierto es que nuestro viaje fue de lo más tranquilo. Una vez llegamos al aeropuerto de Zúrich desde allí cogimos un tren de Jungfrau Railways hasta Brienz, que se encuentra en la región de Interlaken (que significa 'entre lagos') y desde allí un ferry a Giessbach que hace varias paradas en el trayecto y que cuenta con distintas salidas a todas las horas del día.

Región de Interlaken en Suiza | Irene Picazo

Durante el trayecto en ferry puedes apreciar las aguas color esmeralda del lago de Thun y el lago de Brienz, las casas antiguas de madera, las montañas circundantes y las áreas verdes en ambos lados del río Aar. Nuestra primera parada en la región de Interlaken fue en Giessbach, donde para acceder a esta zona tienes que subirte al funicular más antiguo de Europa.

El funicular más antiguo de Europa, en Giessbach, Interlaken (Suiza) | Irene Picazo

Una vez aquí puedes apreciar su gigantesca catarata formada por una cascada con 14 escalones y más de 500 m de altura. Sus aguas se precipitan desde los valles alpinos del monte Faulhorn hasta el lago de Brienz. Además, a los pies de este espectáculo de la naturaleza se encuentra el histórico Grand Hotel Giessbach de 1874 y que conserva muebles originales que del siglo XIX restaurados con sumo cuidado.

Día 2: Isetwald y Harder Kulm

En nuestro segundo día en Interlaken cogimos un tren en la estación de Brienz para poder ir hasta Trauffer World of Experience, una tienda situada en Hofstetten donde se encuentra la vaca Trauffer de madera más grande del mundo y donde puedes hacer también tu propia vaca.

Trauffer World of Experience | Irene Picazo

Después viajamos en barco hasta Iseltwald, una comuna suiza del cantón de Berna donde pudimos disfrutar de una actividad llamada 'Hot Tug' un barco a modo de 'jacuzzi' con agua caliente que navega en el lago Brienz, que en ese momento se encontraba a una temperatura de 12 grados.

Tras esta relajante actividad volvimos a coger el mismo ferry hasta Interlaken y una vez allí andamos hasta la estación de tren de Harder Kulm, donde cogimos un funicular de 1890 hasta la cima. Hardem Kulm es una montaña situada a 1.322 metros de altura sobre el mar y que cuenta con un mirador con unas impresionantes vistas de las ciudades de Interlaken y Unterseen.

Día 3: Jungfraujoch - Top of Europe

En nuestro tercer día en esta región viajamos desde Wengen, donde nos alojamos en esta segunda etapa del viaje, hasta Grindelwald terminal donde cogimos el Eiger Express (un teleférico de lo más moderno) de Jungfrau Railway para subir a Jungfraujoch - Top of Europe, aunque también puedes subir en tren, ya que tienen la estación de tren más alta de Europa.

Eiger Express de Grindelwald a Jungfraujoch | Jungfraujoch - Top of Europe

Jungfraujoch - Top of Europe es un puerto de montaña situado en los Alpes Suizos, se encuentra a un total 3.463 metros de altura y el área protegida está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí se encuentra el gran glaciar Aletsch (catalogado el más largo de Europa) y la cumbre de la Sphinx, donde hay una plataforma desde donde se puede contemplar el espectacular paisaje de las montañas.

Jungfraujoch - top of Europe | Jungfrau - top of Europe

Además, en Jungfraujoch - Top of Europe también hay un observatorio científico, el Observatorio Sphinx, y también la sede de una de las estaciones de investigación atmosférica del Global Atmosphere Watch. También cuenta con un palacio de hielo y varios restaurantes con gastronomía local que hacen de tu visita un auténtico lujo. Sin duda, Jungfrau, que es el pico más alto del macizo montañoso (4158 metros), es un destino ideal para los amantes de los deportes de invierno pero, sin duda, también para los más aventureros en verano.

Día 4: Grindelwald - Top of Adventure

En nuestro último día de nuestro viaje a Suiza tuvimos el gran placer de poder visitar Lauterbrunnen, donde pudimos apreciar su increíble paisaje y ver sus asombrosas cascadas. En el valle de Lauterbrunnen brotan 72 cascadas que se despeñan por paredes rocosas de hasta 400 metros de altura.

Valle de Lauterbrunnen, en Jungfrau | Irene Picazo

Después cogimos un tren hasta Grindelwald(sí, este pueblo se llama igual que el personaje de 'Animales Fantásticos' y en él se inspiró J.K Rowling), uno de los pueblos más turísticos de la región de Jungfrau y donde se encuentra Grindelwald First - Top of Adventure, un gran parque enclavado en una montaña donde puedes practicar deportes de aventura como las tirolinas First Flyer y Flirst Glider, que llegan hasta los 80 kilómetros por hora, el puente colgante de First Cliff Walk o lanzarte montaña a bajo con los karts o bicicletas de montaña.

Así fue nuestro vuelo con Iberia

Como ya os adelantamos, nuestro viaje de Madrid a Zúrich fue bastante rápido y cómodo. Además, en los vuelos de Iberia de corto y medio radio, como el de Zúrich, puedes solicitar con antelación lo que quieres comer a bordo, hasta 8 horas antes de tu vuelo si sales desde Madrid o 24 horas antes si sales desde otro aeropuerto. Lasaña, pokes, sándwiches, hamburguesa… ¡hasta fresas y cava! Y también puedes comprar un snack, aperitivo o bebida a bordo entre una amplia selección de la carta del Gastrobar.