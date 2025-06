Algunas islas mediterráneas que en verano son auténticos paraísos (y no son las que imaginas)

Si piensas en islas mediterráneas seguro que harás una larguísima lista con las que te encantaría visitar: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera (empezamos barriendo para casa), Sicilia, Capri, Mikonos, Santorini, Corfú, Creta, Rodas, Cerdeña, Chipre, Malta… Ahora bien, el cálido mar Mediterráneo tiene entre 3000 y 3500 islas, islotes y formaciones rocosas de las cuales están habitadas permanentemente menos de 300; ¿te gustaría visitar alguna de las islas mediterráneas que guardan su belleza a la sombra de la fama de las que acabamos de nombrar? Te recomendamos estas cinco:

Kythira en Grecia

Kythira | Pixabay

Esta isla al sur del Peloponeso es un paraíso con playas vírgenes, pueblos con mucho encanto e incluso cascadas espectaculares; es una isla muy auténticamente griega y apenas recibe turistas, lo que la convierte en un destino perfecto para quienes en vacaciones quieren huir no solo del turismo de masas sino también del mundanal ruido.

Gavdos en Grecia

Gavdos | Imagen de Eneas_Ts, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Seguimos en Grecia, no en vano es el país con más islas habitadas en el Mediterráneo, y visitamos Gavdos, al sur de Creta y en el punto más meridional de Europa; es una isla casi virgen, con playas nudistas y ambiente hippie. El ambiente en Gavdos es de lo más alternativo, minimalista y libre; si te instalas aquí en tus vacaciones no habrá quien te encuentre porque aquí no hay cobertura, lo que convierte a esta isla en un destino desconectado y sin pantallas.

La Maddalena en Italia

La Maddalena | Pixabay

Esta isla italiana está ubicada frente a la costa noroeste de Cerdeña, es perfecta para los amantes del turismo rural y rústico y de la naturaleza porque sus aguas cristalinas son todo un espectáculo, también sus calas desiertas en las que se puede disfrutar del snorkel a placer. Es un destino italiano con el encanto y buen comer que eso supone pero también es un destino sin masificación, un destino cálido y tranquilo.

Lastovo en Croacia

Lastovo | Pixabay

Lastovo es una isla situada hacia el sur del país en la que disfrutarán a lo grande quienes buscan no solo gozar de playas secretas sino también del astroturismo y del enoturismo porque esta es una isla de cielos oscuros perfectos para ver las estrellas, de viñedos y de playas recóndita, es una isla natural, casi salvaje y virgen, silenciosa, tranquila y perfecta para desconectar de la rutina diaria.

Bozcaada en Turquía

Bozcaada | Pixabay

La isla de Bozcaada está al norte del mar Egeo, justo frente a la costa turca, aquí se disfruta del Mediterráneo oriental, de pueblos con calles empedradas y aire bohemio, de los vinos locales y de playas muy aireadas… tan ventosas que son perfectas para la práctica de deportes como el kitesurf. Añade a esto la rica cocina turca y completarás las razones para viajar hasta esta isla turca.