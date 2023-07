5 islas mediterráneas en las que gozar de un verano inolvidable

Si pensamos en grandes islas mediterráneas seguro que Mallorca es la primera en la que piensas, aunque sólo sea porque es nuestra, y de ahí en adelante: Sicilia, Córcega, Menorca, Cerdeña, Formentera, Capri, Ibiza, Djerba… y el sinfín de islas griegas (Rodas, actualmente sufriendo un serio incendio); elegir solo cinco islas no es cosa sencilla porque son más de 8.700 las islas que baña en el Mediterráneo, muchas de ellas no están habitadas y no pocas son auténticos paraísos terrenales; nosotros hoy vamos a elegir sólo 5, cinco islas en las que gozar de la playa, la fiesta, la historia y la vida de mar y verano mediterráneo.

Palermo. Sicilia | Pixabay

Sicilia

Es la más grande de las islas mediterráneas y también una de las que más vida e historia contiene: ¿visitas imperdibles de Sicilia? Del volcán Etna a las valle de los templos de Agrigento, Taormina, Siracusa, Palermo… y Dolce & Gabbana, que son originarios de esta isla y nos recuerdan, especialmente en sus perfumes, la importancia de los cítricos en esta isla italiana.

En Sicilia podrás recorrer preciosos pueblos mediterráneos con toda su historia y por supuesto bellísimas playas como la Scala dei turchi o cala Rossa. ¿Y qué hay de las cosas de comer? Estás en Italia…

Cerdeña | Pixabay

Cerdeña

Cerdeña es la segunda isla mediterránea por tamaño y su Costa Esmeralda es de fama mundial; de Porto Cervo a la playa de Capriccioli o el archipiélago de la Maddalena, Cerdeña es un paraíso en el que no te faltarán recorridos naturales ni urbanos o de pueblos: Cagliari, la capital, es de visita obligada y playas como Lazzaretto o Tuerredda son tu destino de verano soñado.

Chipre | Pixabay

Chipre

Por tamaño, Chipre es la tercera isla del Mediterráneo y es también el destino por más de un YouTuber de los que huyen de la carga impositiva desmesurada que sufren los autónomos en España ¿qué mejor destino que un paraíso mediterráneo (hablamos de Chipre, sí, aunque no de toda la isla sino de los dos tercios de la isla que ocupa la República de Chipre, país miembro de la Unión Europea; ¿qué hay del tercio restante? Está ocupado por Turquía).

Dejando a un lado su importancia medida en metros cuadrados, hay cuatro islas más que nos gustan especialmente:

Creta | Pixabay

Creta

Creta es la más grande las islas griegas y la que cuenta con más playas con bandera azul; es una de esas islas en las que puedes gozar tanto de la playa como de la montaña y, en cuanto a sus visitas imperdibles, no son pocas: ciudades como Agios Nikolaos o Heraklion, también Chania o pueblos marineros con mucho encanto como Aranés o Loutro, tampoco debes perderte construcciones históricas como el palacio de Knossos o el monasterio de Arkadi.

¿Playas? Las hay, muchas además con bandera azul: Galos, Falsaria, Kommos…

Malta | Pixabay

Malta

Malta es un destino de verano muy popular, es una isla de una belleza natural e histórica incontestable y es, además, un destino cálido e ideal para mejorar tu inglés.

La Valeta, en la isla de Malta, es la capital pero no la única visita imperdible: también lo son las pequeñas y bellas islas de Comino y Gozo y por supuesto enclaves tan populares como el pueblo de Popeye, Mdina, que es la antigua capital de Malta, la Catedral con un Caravaggio dentro…