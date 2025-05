7 pueblos suizos para visitar en verano

Cuando pensamos en Suiza solemos pensar en sus nieves, sus pistas de esquí y su invierno, también su artesanía relojera, en sus grandes eventos anuales alrededor de los propios relojes o incluso de los coches y por supuesto también en el los mundialmente famosos quesos suizos pero recordamos menos que Suiza es también un gran destino de verano gracias a algunos pueblos como los que te sugerimos visitar a continuación:

Lauterbrunnen

Lauterbrunnen | Pixabay

Este bonito pueblo del Oberland bernés está ubicado en un valle con 72 cascadas y rodeado de montañas alpinas; su entorno es de una belleza brutal que hace las delicias de los amantes de la fotografía y en la que quienes disfrutan del senderismo les encantará zambullirse. ¿Mejores planes de verano en Lauterbrunnen? Excursiones a Mürren, Trummelbachfälle y por supuesto la imperdible visita al Jungfraujoch.

Gruyères

Gruyères | Pixabay

Gruyères está en el cantón de Friburgo y es, probablemente, el pueblo más famoso del mundo por su queso; además se trata de un pueblo medieval con mucho encanto; ¿lo que no te puedes perder de Gruyères además de sus quesos? La visita al Castillo de Gruyères es innegociable, también al Museo HR Giger y por supuesto las fábricas de queso e incluso de chocolate (no es que a Gruyères se vaya sólo a comer queso y chocolate pero ya que estás allí…).

Morcote

Morcote | Pixabay

Morcote es un pueblo con mucho encanto ubicado a orillas del lago Lugano; está al sur del país, en el Cantón del Tesino, y es un de los mejores lugares suizos para disfrutar también de la gastronomía italiana; eso además de navegar a placer por el lago Lugano sintiéndote como si estuvieses en el Mediterráneo y también visitar y pasear el parque Scherrer.

Gstaad

Saanem (cerca de Gstaad) | Pixabay

Nos vamos al cantón de Berna porque allí está Gstaad, la localidad más famosa del municipio de Saanen, conocida mundialmente por su ambiente lujoso, por sus tiendas exclusivas, sus resorts, sus grandes eventos… Es una zona popular tanto entre celebrities como entre los aficionados al esquí y al senderismo de alto nivel. ¿Demasiado caro? Gstaad probablemente sí… pero siempre puedes quedarte en Saanen que está muy cerca y es un pueblo con mucho encanto desde el que te resultará muy fácil escaparte a Gstaad para conocer la ciudad.

Appenzell

Appenzell | Pixabay

Es uno de los mejores lugares de Suiza para descubrir la cultura alpina empezando por su arquitectura pero continuando después por las tradiciones suizas; está al noroeste del país y cambia mucho del invierno al verano ¿qué puedes hacer en Appenzell en verano? Disfrutar de largas caminatas por el Ebenalp o conocer las cuevas de Wildkirchli.

Grindelwald

Grindelwald | Pixabay

Grindelwald está en los Alpes berneses y es un pueblo alpino de postal; además desde esta localidad suiza se accede al Eiger y a algunos de los senderos panorámicos más espectaculares del país. En verano Grindelwald se convierte en un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura: los amantes de las excursiones panorámicas disfrutarán del teleférico Eiger Express; quienes busquen emociones más fuertes verán satisfecho su afán de aventura en las tirolinas First Flyer y First Glider que alcanzan los 84 km/h o de un salto de 90 metros en el desfiladero de Grindelwald (Canyon Swing); pero, si eres más de senderismo tranquilo, no temas, aquí también podrás practicarlo en el Lago Bachalpsee. ¿Lo más espectacular de Grindelwald? First Cliff Walk by Tissot: una pasarela suspendida sobre un acantilado con una plataforma de observación de 45 metros con vistas panorámicas del Eiger, Mönch y Jungfrau.

Zermatt

Zermatt | Pixabay

Cerramos nuestra lista pensando en los que aman el invierno y su nieve por encima de todas las cosas porque Zermatt es uno de los pocos lugares de Europa en los que se puede esquiar durante todo el año, también en verano. Está en el cantón de Valais, a los pies del Matterhorn; además de acceder a los glaciares, en Zermatt también podrás disfrutar del senderismo e incluso del ciclismo de montaña.