Estas son algunas de las localidades del mundo famosas por sus fábricas de relojes

Hay lugares del mundo cuya fama está íntimamente unida a la de los relojes que allí se fabrican, algunos son ciudades importantes como Ginebra, en Suiza, pero otros son pequeñas localidades de las que, si no fuera por sus lujosas fábricas de relojes, cabe que apenas tuviésemos noticia; sea como fuere todos ellos son los lugares con los que sueñan los amantes de los relojes, en particular los admiradores de los relojes y la relojería de lujo. Pero... ¿cuáles son y dónde están esos lugares? A continuación te desvelamos algunos.

Ginebra, en Suiza

Pensar en relojes es pensar en Suiza y pensar en Ginebra es pensar en relojes y coches… pero lo cierto es que es precisamente en esta ciudad suiza donde se fabrican los famosos Rolex y también otros relojes de lujo como los Vacheron Constantin o los Patek Philippe.

Ginebra | Pixabay

Valle de Joux, en Suiza

Seguimos en Suiza porque no basta Ginebra para conocer la historia relojera del país, hay un lugar imperdible para cualquier amante de la relojería y es el Valle de Joux porque ahí nacen los Jaeger-LeCoultre, también los Breguet, Audemars Piguet y los Blancpain… no en vano esta zona del país es conocida como el Silicon Valley de los relojes y es que se trata de la cuna de la relojería suiza.

¿Más lugares suizos famosos por sus relojes? Los hay: Bienne (en Biel), cuna de Omega y Swatch y también lugar en el que produce Rolex sus movimientos; Les Breuleux la sede de Richard Mille; LeLocle y La Chaux-de-Fonds, donde fabrican sus relojes firmas como Zenith entre otras y Neuchâtel, donde fabrica Bulgari sus relojes (y localidad unida indisolublemente también al chocolate suizo porque aquí fundo Philippe Suchard su chocolatería ¿quién no ha comido alguno chocolate Suchard?).

Glashütte, en Alemania

De Suiza nos vamos a Alemania porque hay una localidad a la que precede la fama de sus relojes, se trata de Glashütte, un pequeño pueblo de Sajonia donde se fabrican no solo los relojes de la firma a la que da nombre el pueblo (Glashütte) sino también los de A.Lange & Söhne entre otros.

Glashütte, Sajonia | De Norbert Kaiser - own work (eigene Aufnahme), CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3420693

Morioka y Shiojiri, en Japón

El país del sol naciente también sabe hacer relojes, allí se producen los Grand Seiko y los Credo, también los Citizen y los Seiko. Mención especial merece Morioka, en la prefectura de Iwate, porque allí está el Grand Seiko Studio Shizukuishi que es una de las mayores instalaciones relojeras del mundo y el lugar donde se producen los movimientos mecánicos y relojes Grand Seiko; esta fábrica está en medio de un bosque tranquilo que recuerda la tranquilidad de los valles suizos famosos por sus relojeros y sus relojes.

Hay otros lugares del mundo cuya historia está unida a la relojería (la inglesa Isla de Man, Besanzón en Francia, Detroit en Estados Unidos…) pero nos atrevemos a decir que los que marcan hoy la hora con mayor notoriedad son los incluidos en esta lista relojera.