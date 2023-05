Visitamos Grindelwald, la aldea de los Alpes Suizos en la que se inspiró J.K. Rowling para 'Animales Fantásticos'

En Viajestic hemos tenido la gran oportunidad de visitar las impresionantes regiones de Interlaken y Jungfrau, en Suiza, y hemos descubierto lugares realmente interesantes, como por ejemplo, que en Jungfraujoch se encuentra la estación de tren más alta de Europa.

Pero es que además, hemos podido ver Grindelwald, una aldea de los Alpes berneses de Suiza que es conocida también por ser la puerta de acceso a Jungfraujoch - Top of Europe. Pero te suena el nombre, ¿verdad? Y es que la famosísima escritora J.K. Rowling se inspiró en este pequeño pueblo suizo para crear al personaje del mismo nombre que aparece en 'Animales Fantásticos'.

Grindelwald, pueblo de la región de Jungfrau | Jungfrau Region

Grindelwald ya contaba con mucho turismo internacional en el siglo XIX, cuando Suiza comenzó a convertirse en un destino para los amantes de la montaña y de los deportes de naturaleza, pero lo cierto es que con la llegada de 'Animales Fantásticos' y la vinculación del mago con este pueblo, su turismo se disparó.

Y es que actualmente miles de visitantes multiplican cada año el número de habitantes, que rondan los 3.700, atraídos por los paisajes de montaña, los profundos valles y los picos alpinos. El pueblo nació entorno a un antiguo monasterio medieval y empezó a adquirir renombre en el siglo XIX, con la llegada de los primeros extranjeros fascinados por la belleza del entorno.

Además, con la llegada del ferrocarril Oberland Bernés a Grindelwald en 1890 facilitó también que muchos turistas de toda Europa lo visitaran. Fue uno de los primeros centros invernales que ofreció en Suiza actividades como paseos en trineo, patinaje sobre hielo, refugios de montaña y esquí, desde entonces, el pueblo desde entonces vive del turismo tanto en verano como en invierno. Y más aún desde que se construyó en Wetterhorn el primer teleférico de Los Alpes.

Grindelwald First - Top of Adventure y Jungfraujoch - Top of Europe

Actualmente en este pueblo se encuentra también Grindelwald First - Top of Adventure, una estación donde puedes disfrutar de deportes de aventura como las tirolinas First Flyer y Flirst Glider, que llegan hasta los 80 kilómetros por hora, el puente colgante de First Cliff Walk o lanzarte montaña a bajo con los karts o bicicletas de montaña.

First Flyer en Grindelwald - Top of Adventure | Jungfrau Region

Por otro lado, Grindelwald es también la puerta de acceso a Jungfraujoch - Top of Europe, donde los viajeros se suben al Eiger Express, el teleférico más moderno de Los Alpes, que se mueve a ocho metros por segundo y que fue inaugurado en 2020 en plena pandemia. Durante el trayecto se puede apreciar la cara norte del glaciar Eiger, que forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco. Al final se toma el tren de cremallera que lleva hasta la cima del Jungfraujoch.

Eiger Express de Grindelwald a Jungfraujoch | Jungfraujoch - Top of Europe

En Jungfraujoch - Top of Europe se encuentra la terraza de observación Sphinx ofrece una vista asombrosa hacia las montañas circundantes y el Glaciar Aletsch, conocido como el más largo de Europa. También hay un Palacio de Hielo y varios restaurantes para que tu estancia esté completamente perfecta durante todo el día.