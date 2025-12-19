7 destinos baratos para viajar en 2026 sin dejarte un dineral

Viajar al extranjero en 2026 no tiene por qué ser caro. La reapertura o consolidación de rutas internacionales, un coste de vida diario barato y la búsqueda de destinos exóticos poco visitados permite que muchos españoles ahorren en sus vacaciones. La web de viajes baratos Holidayguru ha publicado estos 7 destinos baratos para el próximo año que nos permitirán ajustar el presupuesto total del viaje incluso en destinos de larga distancia como México o China.

1. Egipto

Chica joven de viaje por Egipto | iStock

Egipto, uno de los destinos más demandados por los españoles en 2025 según la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), lo es por la combinación de historia y precios competitivos. Los grandes paquetes con vuelos, hoteles, crucero por el Nilo y visitas ronda los 500€ por persona con muchos proveedores, lo que hace al país un destino atractivo, más incluso con la inauguración el pasado noviembre del Gran Museo Egipcio.

2. China

Lijiang, China | iStock

China es un destino de largo radio cuya fama de hermético se ha disipado gracias al aumento de la conectividad desde nuestro país y al empuje de las redes sociales, donde miles de españoles vuelan cada año con tarifas muy económicas al gigante asiático. Una vez allí, el alojamiento económico, transporte local barato y comida asequible ayudan a que muchos viajeros aumenten su estancia y descubran un país de contrastes.

3. Bosnia y Herzegovina

Sarajevo, en Bosnia | iStock

Bosnia y Herzegovina es uno de los países europeos más económicos para alojarse y moverse por día, con un gasto promedio muy inferior al de Europa central. El precio del alojamiento y los restaurantes sigue siendo bajo, incluso en sus lugares más turísticos como Mostar o los parajes naturales de Kravice. Existe conexión directa en avión desde nuestro país a su capital Sarajevo por 25€ el trayecto.

4. Moldavia

Chisinau, en Moldavia | iStock

El título del país más barato de Europa (y también del menos visitado) lo ostenta Moldavia, una república junto a Rumanía con mucho que ofrecer y con vuelos directos muy económicos desde varias ciudades españolas. Su pasado soviético o los afamados vinos moldavos son algunos de los puntos de interés de viajeros que buscan destinos 'diferentes' y sin duda, baratos.

5. México

Chichén Itzá, México | Foto de iStock

Aunque los vuelos desde España a México no suelen estar entre los más baratos (si se quiere volar sin escalas), el país sigue siendo una opción económica en conjunto si se planifica con tiempo. La gran oferta turística del Caribe mexicano mantiene competitivos los precios de paquetes, y es que, en general, México es uno de los mejores países de América para viajar sin que nuestro bolsillo se resienta.

6. Georgia

Batumi, en Georgia | iStock

Georgia destaca por ser uno de los destinos más baratos euroasiáticos en términos de coste de vida diario (alojamiento económico, comidas baratas y transporte accesible) lo que reduce mucho el gasto total por día. Además, este país ha ganado popularidad en los últimos años, gracias a su mezcla de culturas y variada gastronomía. Los vuelos baratos desde España son a la ciudad costera de Kutaisi.

7. Jordania

Jerash, en Jordania, ciudad el antiguo Imperio Romano | iStock

En 2026, Jordania volverá a ser más accesible para viajeros desde España principalmente gracias a la reanudación y expansión de vuelos low-cost desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El país sigue siendo un lugar seguro, especialmente en zonas turísticas como Petra, que han visto mermada la llegada de viajeros internacionales debido a los conflictos en los países vecinos.