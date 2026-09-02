Cuál es la mejor época para viajar a Chile según la zona que quieras visitar

Elegir la mejor época para viajar a Chile no tiene una única respuesta, ya que depende del lugar que se quiera conocer. El país se extiende a lo largo de más de 4.000 kilómetros de norte a sur y reúne climas y paisajes muy diferentes, desde desiertos y viñedos hasta montañas, glaciares e islas remotas.

Para recorrer el norte y descubrir el desierto de Atacama, una de las mejores opciones es la primavera austral, entre septiembre y noviembre. Las temperaturas son más agradables y, cuando se dan las condiciones adecuadas, es posible contemplar el desierto florido. Los amantes de la astronomía también pueden viajar en invierno: las noches son frías, pero el cielo se muestra especialmente limpio para observar las estrellas.

En la zona central, donde se encuentran Santiago y algunos de los principales valles vitivinícolas, el otoño austral (entre marzo y mayo) ofrece temperaturas suaves y una menor afluencia de visitantes. Es una temporada apropiada para recorrer ciudades, visitar bodegas y disfrutar de la gastronomía y las actividades al aire libre con más tranquilidad.

Quienes quieran descubrir la Patagonia chilena deberían elegir el verano austral, entre diciembre y marzo, cuando los días son más largos y una mayor parte de las rutas permanece accesible. Es el mejor momento para conocer lugares como el parque nacional Torres del Paine o las Capillas de Mármol, aunque conviene llevar ropa para el frío, el viento y la lluvia.

Rapa Nui mantiene temperaturas agradables durante buena parte del año. Sin embargo, febrero resulta especialmente atractivo porque se celebra la Tapati Rapa Nui, su gran fiesta cultural, con música, danzas y competiciones ancestrales. En definitiva, la fecha perfecta dependerá del itinerario: primavera para Atacama, otoño para la zona central, verano para la Patagonia y febrero para vivir las tradiciones de Rapa Nui.