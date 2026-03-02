Cuándo es la plantà de las Fallas de Valencia 2026

La plantà marca uno de los momentos más emocionantes de las Fallas de Valencia. Es el instante en el que los monumentos falleros y los ninots ocupan definitivamente las calles, transformando la ciudad en un museo al aire libre. Tras meses de trabajo en los talleres, bocetos, modelado y montaje, llega la hora de la verdad: el esfuerzo de todo un año se exhibe por fin ante vecinos, visitantes y jurado.

Durante la noche del 15 al 16 de marzo, la actividad es frenética. Las comisiones falleras trabajan codo con codo con los artistas para que cada detalle esté listo antes del amanecer. El objetivo es claro: que a primera hora de la mañana el monumento luzca impecable, preparado para la visita del jurado que otorgará los premios. La plantà no es solo un trámite técnico, es una auténtica cuenta atrás cargada de nervios, ilusión y orgullo colectivo.

Fallas de Valencia | iStock

Fechas clave de la plantà

Las fallas infantiles son las primeras en tomar las calles: deben estar completamente plantadas el 15 de marzo desde las 9.00 horas. Un día después, el 16 de marzo a partir de las 8.00 horas, es el turno de las fallas grandes. A partir de ese momento, la ciudad queda oficialmente lista para vivir los días grandes de la fiesta.

Cómo se planta una falla

Asistir a una plantà es presenciar una coreografía perfectamente coordinada. En los monumentos de mayor tamaño, las grúas resultan imprescindibles para elevar e instalar cada pieza con precisión milimétrica. El montaje suele comenzar por la parte central o cuerpo principal, que actúa como eje de la composición. Una vez asegurada la estructura, se van incorporando los ninots y elementos decorativos que completan la escena.

Sin embargo, no todas las fallas se levantan con maquinaria. Las más tradicionales recurren a la llamada plantà al tombe, una técnica artesanal que consiste en colocar el monumento tumbado en el suelo y elevarlo después mediante cuerdas y palancas, únicamente con la fuerza de quienes participan en el proceso. Un esfuerzo colectivo que simboliza el espíritu de las Fallas: trabajo en equipo, tradición y pasión compartida.

Cuando amanece y las calles aparecen repletas de monumentos, Valencia sabe que la fiesta ya es imparable. La plantà no solo instala esculturas efímeras; inaugura oficialmente días de pólvora, arte y emoción que culminarán, como manda la tradición, en la noche de la cremà.