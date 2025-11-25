Garden Route, un roadtrip de escándalo en el verano de Sudáfrica

Nos vamos a Sudáfrica a disfrutar a lo grande de una ruta costera que atraviesa un paisaje de escándalo y es que nos acerca a playas vírgenes y acantilados, a algunos de los bosques más antiguos de todo el continente africano, zonas de montaña con pasos panorámicos y también pequeñas y encantadoras ciudades costeras de ambiente bohemio. ¿Y por qué ahora, en tiempo de nieve y frío, nos vamos tan lejos? Porque Sudáfrica, que vive en verano cuando nosotros vivimos en invierno, nos permite huir del invierno durante y unos días y porque, además, esta carretera, la Garden Route, está muy bien mantenida y perfectamente señalizada así que el viaje se promete de lo más placentero.

Paradas imperdibles de la Garden Route

Garden Route, Eastern Cape, South Africa | Imagen de South African Tourism from South Africa, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Mossel Bay

Es el kilómetro cero de la Garden Route, aquí el clima es cálido prácticamente todo el año pero especialmente en el verano austral; así, antes de ponerte al volante y lanzarte a disfrutar de este roadtrip de escándalo, en Mossel Bay podrás disfrutar del surf, del buceo con tiburones blancos, de miradores espectaculares con vistas al mar, de preciosos pueblos costeros con deliciosa gastronomía y hasta de un museo, el Bartolomé Díaz.

Wilderness

Quienes buscan paisajes espectaculares y tranquilidad tienen que parar aquí porque es una zona de naturaleza pura, casi virgen, de lagunas y playas en las que se puede gozar de rutas en kayak o a pie, aquí los senderistas gozarán a lo grande y, si te va el parapente, este punto de la Garden Route es ideal para practicarlo.

Knysna

Es una de las paradas más famosas de la Garden Route, esta encantadora localidad está junto a una laguna y rodeada de bosques, es famosa por su puerto y por las ostras que se degustan en él además de por un mirador que es de los más espectaculares de la ruta, The Heads. Y, por si todo esto fuera poco, son famosos los cruceros que recorren la laguna al atardecer.

Plettenberg Bay

Esta es la parada de los que buscan el verano y la playa en la Garden Route: es de hecho uno de los destinos más elegantes y populares de toda la ruta porque se trata de una zona de playas largas de arena dorada en las que en ocasiones se pueden ver delfines y ballenas (sólo en temporada, entre julio y noviembre) desde la costa, sin necesidad de salir a navegar; como aquí el ambiente es vacacional y playero, también se disfruta a lo grande de la gastronomía local en los modernos cafés y restaurantes de la zona.

Nature’s Valley

Este es uno de los lugares más salvajes de la Garden Route, se trata del tramo que atraviesa el Parque Nacional Tsitsikamma y es, además, el final de una ruta de senderismo legendaria, el Otter Trail (es una caminata de varios días que está considerada como una de las mejores del mundo). Si quieres disfrutar (con precaución…) de playas vírgenes y del avistamiento de aves tienes que parar aquí.

Tsitsikamma National Park

Bosques, cascadas, puentos colgantes, miradores en acantilados sobre el mar… La belleza de la Garden Route a su paso por este parque es casi indescriptible, además aquí podrás gozar del kayak, del buceo, del senderismo… del turismo activo en prácticamente todas sus formas. Es aquí donde podrás cruzar el famoso puente colgante sobre la desembocadura del Storms River y disponerte a terminar tu recorrido por la Garden Route.

Lo que tienes que saber antes de ponerte en marcha en la Garden Route

Puente colgante sobre el Storms River | Pixabay

Necesitarás entre 3 y 5 días para recorrerla a placer (son unos 300 kilómetros) y, aunque puede recorrerse en ambas direcciones, la mayoría de quienes se animan a hacerlo van desde Mossel Bay en Ciudad del Cabo y hacia Storms River en Port Elizabeth. No tendrás que preocuparte en exceso por el alojamiento, en esta ruta hay no pocos hoteles boutique, clásicos Bad & Breakfast e incluso cabañas perfectas para disfrutar del verano en Sudáfrica.

Ten en cuenta, además, que es precisamente ahora, entre los meses de octubre y abril, la mejor época del año para disfrutar de la Garden Route, es verdad que entre junio y agosto podrás además ver ballenas en la costa y hay menos gente pero en el verano austral se disfruta de una calidez playera deliciosa.