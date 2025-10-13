Descubre el encanto de Londres en barco: cuánto cuesta, qué puedes ver, compañías

Hoy cruzamos el charco y viajamos hasta Londres. La capital de Inglaterra es conocida por su diversidad cultural, por su historia monárquica, por ser una de las ciudades más importantes del mundo a nivel económico y por el arte que esconde. Una serie de aspectos que la han posicionado como uno de los lugares indispensables por los turistas y con más afluencia de visitantes. Y es que, todo el mundo ansia ver, al menos una vez en la vida, monumentos icónicos como el Big Ben, Tower Bridge, la Abadía de Westminster o el London Eye, entre muchos otros.

Una serie de bellezas londinenses que se pueden apreciar caminando. Pues, uno de los encantos de Londres es conocer su historia a pie porque siempre hay algo nuevo por descubrir. Pero, lo que no todo el mundo sabe es que también se pueden ver estas magnificas obras en barco. Y es que, la ciudad ha implantado este medio de transporte para el desplazamiento de los ciudadanos de una región a otra. Pero, también como fin turístico. Una travesía diferente a través del río Támesis donde se puede conocer la ciudad desde otra perspectiva.

Támesis | Pixabay

¿Compañías y precios? Hay varias maneras de conocer Londres en barco:

Uber boat by Thames Clippers: Este servicio es utilizado por muchos londinenses como un servicio de transporte común. Pero, también es utilizado con fines turísticos. Y es que, recorre varios muelles de la ciudad y tienes la opción de subir y bajar varias veces. Además, cuenta con una cabina interior para el que no quiera ver el recorrido desde fuera. Aconsejamos comprar los billetes desde la app o página web. Pues, si se adquieren en el mismo muelle cuesta £13, pero si se obtienen por internet el precio baja hasta las £9 por persona. Todo dependiendo del tipo de recorrido. También hay opciones como el pase de un día ilimitado por £22.

Cruceros turísticos: En Londres hay diversas compañías que dedican su tiempo a mostrarle a los turistas algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Un recorrido que puede rondar los 40 minutos y que, en algunos casos, ofrece comida. El precio varía dependiendo de la distancia del recorrido, pero suele ser bastante económico. Con compañías como Civitatis, se tiene opción a realizar el recorrido junto a una audioguía digital en español. Por 28,15€ se puede ver la ciudad y subir y bajar en los muelles todas veces que se desee durante el día que se contrata el servicio. Sin prisas y con total libertad. Luego, hay más opciones y compañías dependiendo del recorrido que se desee realizar y de los suplementos.

Ambos servicios ofrecen vistas panorámicas de atracciones como el Big Ben, el Tower Bridge, el Shard. En el caso de Uber boat, también es posible ver la cúpula de la legendaria Catedral de San Pablo, uno de los grandes símbolos de la ciudad. Asimismo, y respecto a los horarios, los barcos funcionan todos los días, desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la tarde.