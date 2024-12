Viajes de escándalo que Papá Noel puede regalar a los niños

Papá Noel conoce a los niños perfectamente, no solo sabe cómo se han portado sino también qué les gusta más y menos por lo tanto sabe muy bien dónde quieren viajar, lo sabe incluso aunque a los propios niños no se les haya ocurrido porque ciertamente los peques son más de pedir cosas tangibles, regalos con los que ponerse a jugar según abran el paquete, que cosas tan intangibles como un viaje. Ahora bien ¿de verdad crees que tus niños no pegarán botes de alegría si abren un paquete que incluya todos los detalles de un viaje a alguno de estos destinos?:

Disneyland

Disneyland | Pixabay

Para los más pequeños el universo Disney es insuperable… y lo mejor es que puedes hacer un viaje combinado: puedes viajar a Disneyland París y visitar la capital francesa, por ejemplo, o si vas mas lejos ¿de verdad vas a volar a Orlando y limitarte a ver su famosa ciudad de atracciones? Seguro que no… Y no creas que solo tienes ese par de opciones Disney, hay más: Tokio Disneyland, por ejemplo, que es uno de os parques de atracciones más visitados del mundo y te permitirá visitar nada menos que la capital de Japón.

Legoland

Legoland | Pixabay

El universo Lego también ha conquistado a no pocos niños y, como sucede con el universo Disney, puedes elegir destino en el mundo; el más famoso es el original y el primero, el danés, y es un destino más que interesante para conocer también Copenhague. ¿Más Legolands? Hay diez distribuidos por el mundo; en Europa además de en Dinamarca tenemos un Legoland en Alemania y otro en Windsor, en Estados Unidos está en California, Florida y Nueva York, también está en Corea y Japón e incluso en Dubái y Malasia.

Wizarding World of Harry Potter

Wizarding World of Harry Potter | Pixabay

Es verdad que si tus niños son unos magos en potencia y están totalmente enganchados al mundo de Harry Potter en Inglaterra y Escocia tendrás destinos interesantes que visitar (al fin y al cabo allí, en Escocia, nace el universo de Harry Potter) pero, como estamos hablando de parques temáticos hay que hablar del que le han montado en Orlando al famoso mago; ya ves, si viajas a Orlando puedes visitar el universo Disney y también el de Harry Potter…

Ferrari Land

Ferrari Land | Imagen de ThomasPA34 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Si buscas un parque temático para los amantes de los coches, la velocidad, los superdeportivos y en particular los Ferrari, estás de suerte porque Ferrari Land está muy cerca, en Cataluña, y visitarlo además te permite hacerte una especie de dos por uno disfrutando también del famoso Port Aventura; hablábamos de combinar viajes, pues este puedes combinarlo con una visita a la antigua Tarraco, las famosas ruinas romanas de la ciudad de Tarragona.

Santa Claus Village

Santa Claus Village | Imagen de Floppyjb en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Siendo Papá Noel quien trae el regalo… ¿te imaginas la cara de tus pequeños si lo que se encuentran es una invitación del propio Santa a su casa en Laponia finlandesa? Es un viaje frío, ciertamente, pero se adereza no solo con renos, elfos, trineos y el propio Papá Noel sino con auroras boreales… ¿tentador? ¡Qué duda cabe! Aunque a los niños se les haga largo esperar al próximo invierno para visitar a Santa… (míralo por el lado bueno, ganas tiempo para ahorrar).