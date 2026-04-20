Origen de la Feria de Abril de Sevilla: fue creada por un vasco y un catalán

El origen de la Feria de Abril de Sevilla se remonta a 1846, cuando dos concejales, sevillanos de adopción, José María de Ybarra (vasco) y Narciso Bonaplata (catalán) solicitaron al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la recuperación de las ferias de Sevilla, una en abril y otra en septiembre.

Lo de recuperar tenía todo el sentido ya que el permiso para celebrar ambas lo otorgó Alfonso X el Sabio en 1254, seis años después de que su padre conquistara Sevilla

La iniciativa fue elevada al Gobierno y recibió la aprobación de la reina Isabel II, quien firmó el decreto que autorizaba oficialmente la celebración de una Feria anual en abril. Este respaldo real fue fundamental para su puesta en marcha y consolidación.

Feria de Abril de Sevilla | iStock

Gracias a esta autorización, la primera Feria de Abril se celebró en 1847 en el Prado de San Sebastián, concretamente se aprobaron como días feriales el 18, 19 y 20 para no molestar a la feria de Mairena del Alcor, coincidente en el tiempo con la propuesta inicial.

Contó con 19 casetas y su finalidad inicial era estrictamente comercial: se trataba de una feria agrícola y ganadera destinada a fomentar la compra y venta de ganado, convirtiéndose en un importante motor económico para la ciudad.

Sin embargo, desde sus primeras ediciones, el evento comenzó a incorporar un ambiente más social. Junto a la actividad mercantil, surgieron espacios de encuentro y convivencia que, con el tiempo, fueron ganando protagonismo.

Tal y como recoge el Ayuntamiento de Sevilla, tuvo tanto éxito que los encargados de organizar la venta de ganado pidieron más presencia de agentes de autoridad porque "los sevillanos y sevillanas, con sus cantes y bailes, dificultaban la realización de los tratos".

Así, lo que comenzó como una feria impulsada por iniciativa municipal y respaldada por Isabel II fue evolucionando progresivamente hasta convertirse en la gran fiesta popular que hoy define la identidad cultural de Sevilla.