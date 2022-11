Estos son algunos de los árboles de Navidad más famosos del mundo

Y no hay más que dar una vuelta al mundo cristiano para descubrir que, efectivamente, no olvidamos el árbol de Navidad; los hay de muchos tipos y tamaños y también en diferentes lugares, cada año cambian sin dejar de ser siempre el mismo, si perder su esencia y su simbología y sin dejar de enamorarnos con lus luces y colores pero... ¿cuáles son los árboles de Navidad más espectaculares del mundo? Son muchas las respuestas posibles a esta pregunta y lo más curioso es que probablemente todas serían correctas, ahora bien, de lo que estamos seguros es que sea cual sea la lista oficial, si es que la hubiera, de los árboles de Navidad más espectaculares, no faltarían los que a continuación vamos a presentarte.

Árbol de Navidad de El Vaticano | Pxfuel

No faltarían, sin duda, árboles de Navidad tan notables como el del Vaticano, que se coloca cada año en la Plaza de San Pedro y que solo por eso, por su magnífica ubicación, es por fuerza uno de los más espectaculares del mundo; del mismo modo ¿cómo podría faltar en la lista el árbol de la que es la capital europea de la Navidad? Imposible, el árbol de Navidad de Estrasburgo también estaría incluido. Y hay un tercer árbol de Navidad que nadie quiere perderse porque es, probablemente, el más original y el más grande, nos referimos al de Gubbio, un árbol que no es un árbol sino la silueta de un árbol construida en la ladera de una montaña, todo un espectáculo de luz y color.

Árbol de Navidad del Hotel Claridge's de Londres | Imagen cortesía del Hotel Claridge's de Londres

¿Más árboles de Navidad famosos? El de Rio de Janeiro porque está rodeado de agua, el de Trafalgar Square, el de la Casablanca, el de la Plaza Roja, por supuesto es el del Rockefeller Center de Nueva York o el que se coloca en Berlín junto a la puerta de Brandenburgo... pero hay dos más que a nosotros se nos antojan de lo más interesantes, son probablemente los más modernos porque son los que se ubican en lugares que no consideramos históricos sino templos (sin ánimo de blasfemar...) de nuestra época: nos referimos al árbol de Navidad del hotel Claridge's de Londres que diseña cada año un diseñador famoso (este año se ha ocupado de su diseño la célebre firma zapatera de Jimmy Choo) y al de los famosos almacenes parisinos de Lafayette.

Árbol de Navidad de las Galerías Lafayette | Imagen cortesía de las Galerías Lafayette

¿Están todos los que son? Seguro que no ¿Son todos los que están? ¡Sin duda! ¿Cuál es tu favorito?

