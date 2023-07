10 platos típicos de la cocina de española de verano y dónde degustarlos

España es un país para comérselo durante todo el año: nuestra cocina de interior, costa e invierno es famosa por sus platos de cuchara y legumbre entre otros muchos pero la cocina de verano no se queda atrás y tanto en la costa como en el interior resulta de lo más sabroso y refrescante; pero no nos perdamos en generalidades, vayamos al detalle ¿cuáles son los platos de verano que no puedes dejar de degustar en verano ya esa en el interior de España o en nuestras costas?

Pisto manchego | Pixabay

Platos de verano e interior

Empezamos por el interior de España porque esta zona es más famosa por su gastronomía de invierno y cuchara que por la de verano pero lo cierto es que en verano el calor aprieta también en el interior de España y no comemos igual que en invierno ¿platos típicos de verano en esta zona? El ajoblanco (sopa fría que tiene al ajo como ingrediente principal) y el Zorongollo (ensalada de pimientos y tomates) en Extremadura, el moje (ensalada de tomates, atún y huevo) y el pisto manchego en La Mancha (¿sabías que el pisto también se come frío?) o la trucha a la navarra (frita y con bacon o jamón).

Paella | Pixabay

Platos de la costa mediterránea

En cuanto a las regiones mediterráneas, la propuesta es rica a rabiar: desde el gazpacho andaluz al salmorejo cordobés pasando por las papas aliñás o los espetos malagueños... y eso sin salir de Andalucía; en Murcia, gracias a su suculenta huerta, preparan unas escalivadas de escándalo y Valencia es famosa por sus paellas y sus fideuás; ¿más al norte? en Cataluña sirven una deliciosa exqueixada de bacalao (ensalada de bacalao con pimiento). En el Mediterráneo, además, no se olvidan del dulce ni los postres: crema catalana, hortacha valenciana con sus fartóns...

Mejillones | Pixabay

Platos de la costa cantábrica y atlántica

Las regiones de la costa cantábrica y atlántica española también tienen lo suyo: los chipirones afogados en Asturias, el marmitako en el País Vasco, las anchoas de Santoña, la tortilla de Betanzos ya en Galicia (que pasa por ser una de las tortillas españolas más deliciosas), por supuesto el pulpo á feira que se come todo el año pero en verano, de feria en feria y de fiesta en fiesta, más; las sardinas a la brasa son en la costa gallega tan populares como los espetos malagueños, casi tanto como los mejillones al vapor o las navajas a la plancha.

Papas arrugás | Pixabay

Islas Baleares y Canarias

Nuestras islas tienen también ricas propuestas gastronómicas en verano; son famosas las papas arrugás y el salpicón de pulpo canario, entre los dulces nos quedamos con las ensaimadas mallorquinas.