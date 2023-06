Valencia entre Sorolla y la alta gastronomía

Empezamos por parte sápida, la del buen comer: el próximo 20 de junio se celebra en Valencia la gala de premios de The World’s 50 Best Restaurants, unos premios gastronómicos a los que sólo la Guía Michelin gana en reputación; al calor de la celebración de esta gala, en la que más de un chef español será protagonista porque son varios los restaurantes españoles incluidos en ella, se organizarán varios eventos a cada cual más interesante: charlas gastronómicas, encuentros con los chefs e incluso un evento educacional con los mejores cocineros del mundo, un selecto grupo de chefs entre los que hay varios españoles y es que solo en el top ten de la actual lista de los 50 mejores restaurante del mundo (The World’s 50 Best Restaurants) encontramos a tres españoles: Disfrutar en Barcelona, DiverXo en Madrid y Asador Etxebarri en Atxondo.

Palacio de la Exposición. Valencia | Imagen de Mister No en Wikipedia, licencia CC BY 3.0

La fiesta de los mejores restaurantes del mundo empieza el día 19 de junio a las 9 y media de la mañana con una rueda de prensa en la Marina de Valencia; las charlas gastronómicas tendrán lugar ese mismo día a partir de las 11 de la mañana y en el mismo lugar mientras que será ya el día 20 cuando se desarrollarán los encuentros con los chefs en el Palacio de la Exposición, el evento educacional en La Petxina y por supuesto la gala de entrega de premios en el Palau de les Arts; tras la gala, que comenzara las 6.30 de la tarde, habrá una conferencia de prensa del ganador en el Espacio los Toros alrededor de las 10.30 de la noche.

Eso será en junio, a las puertas (literalmente) del verano. Por el lado artístico tenemos ya en marcha una exposición imperdible que podremos visitar hasta el 9 de septiembre: Sorolla en Negro, en la Fundación Bancaja ubicada en el número 23 de la valenciana Plaza de Tetuán. Se trata de una exposición organizada en colaboración con el Museo y la Fundación Sorolla que muestra la importancia del color negro en la obra de este artista valenciano famoso por su tratamiento de la luz y sus cuadros veraniegos de azul y playa; aquí descubriremos que Sorolla era un pintor integral y magnífico cuya maestría no se limitó a sus cuadros más célebres sino que va más allá incluso de su fama.

Sorolla en negro. Exposición | Imagen cortesía de Turismo de Valencia (VisitValencia)

La exposición permanece abierta de martes a domingo en horario de mañana (de 10 a 14 horas) y tarde (de 16.30 a 20.30 horas), la entrada solo cuesta 7 euros y es gratis par los menores de 12 años, cuenta con entrada reducida (4 euros) para estudiantes hasta los 26 años, pensionistas y desempleados. Por cinco euros más puedes gozar, además, de una visita guiada que dura unos 50 minutos y te permitirá acercarte al arte de Sorolla en negro de la mano de un experto en la materia.