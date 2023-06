Las islas de Galicia sin casi habitantes, con playas de arena blanca y grandes acantilados

Galicia es uno de los destinos más demandados de España durante todo el año pero sobre todo en verano, ya que los turistas lo escogen para escapar de las altas temperaturas. Recientemente te hablábamos de la playa de Galicia que está entre las más deseadas de España este verano y ahora queremos hablarte de unas islas de la zona de lo más especiales.

Hablamos del Parque Natural marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, compuesto por cuatro archipiélagos, Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada. Se encuentran frente a las Rías Baixas y la extensión de las islas no llega a las 900 hectáreas. Todas destacan por sus aguas cristalinas, las playas de arena blanca, sus impresionantes acantilados y, sobre todo, su calma y relajación, pues tres de ellas están deshabitadas y una cuenta con poca población.

Las más conocidas son, sin duda, las Islas Cíes, formadas por tres islas: Norte o Monteagudo, Del Medio o do Faro y Sur o San Martiño. Fueron declaradas Parque Natural en 1980 e incluidas en el Parque Nacional M-T de las Islas Atlánticas de Galicia creado en el año 2002. Actualmente, y según la oficina de turismo de Vigo, las Islas Cíes se encuentran deshabitadas.

Islas Cíes | Pixabay

Por otro lado, se encuentran las Islas Ons, archipiélago formado por la isla principal, la de Ons, junto a la isla de Onza u Onceta y otros islotes más pequeños, A Freitosa, O Centolo, O Cairo, A Laxe do Abade, A Pedra do Fedorento, A Illa do Xuvenco y O Con dos Galos. Según el censo de 2021, en las Islas Ons vivían entonces 64 personas.

En tercer lugar encontramos la isla de Sálvora, una zona de reserva protegida, cerrada al turismo y totalmente deshabitada. Los principales puntos de visita son el Faro de Sálvora, el viejo poblado deshabitado, el Pazo de Goyanes y la espectacular playa del Almacén. Esta isla destaca, sobre todo, por ser un impresionante paraíso natural con fondos marítimos repletos de vida.

Y por último, está Cortegada, que cuenta con otros grupos de islas, como las islas Malveiras o las islas Briñas. Cuando baja la marea emerge de las aguas el antiguo Camiño do Carro, un sendero que permite acceder a pie a la isla, utilizado en otros tiempos para transportar cargas. Este archipiélago también está totalmente deshabitado.

De estos cuatro archipiélagos tan solo puedes alojarte en dos de ellos si quieres visitarlos y quedarte a dormir. En las Islas Cíes tienes el camping de las islas Cíes, solo abierto en temporada alta y con capacidad para 800 personas. Y en las Islas Ons puedes alojarse en una de las casas originales de Ons o en el camping.