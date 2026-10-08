La ciudad de Canadá que ha sido nombrada el mejor destino de 2027 segun Lonely Planet

La guía Best in Travel 2027 de Lonely Planet ya está aquí, con 50 recomendaciones entre destinos y experiencias. Hace unos días te contábamos que León es el único destino español incluido en la lista.

Hoy hablamos de uno de ellos: Quebec, en Canadá.

La guía no hace un ranking mundial, sino que agrupa los lugares por regiones. A Quebec lo define como el mejor lugar de Norteamérica para vivir la cultura francófona.

Por qué lo eligen

Quebec es una provincia con doble personalidad. Tiene la energía de Norteamérica, pero con una identidad francesa propia que se nota en el idioma, la comida y la forma de vivir. Lonely Planet la destaca precisamente por eso: es el mejor lugar del continente para vivir la cultura francófona. Las calles empedradas y las murallas históricas de la ciudad de Quebec. Lo que más destacan es:

Ciudad de Quebec: murallas y calles empedradas

La ciudad de Quebec es la más europea de Norteamérica. Su casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1985 y se recorre a pie, entre murallas y plazas con aire francés.

Fue fundada a comienzos del siglo XVII por el explorador francés Samuel de Champlain. Es la única ciudad de Norteamérica al norte de México que conserva sus murallas: unos 4,6 kilómetros de fortificaciones, con bastiones, puertas y la Ciudadela.

A las afueras, a pocos minutos en coche, está la cascada de Montmorency. Mide 83 metros, unos 30 más que las cataratas del Niágara, aunque es mucho más estrecha. Se puede ver desde un parque con senderos y miradores.

La ciudad se disfruta en cualquier estación, pero cambia mucho con el clima. En invierno celebra el Carnaval de Québec, y en otoño los bosques de los alrededores se llenan de color.

Cantons-de-l'Est: vino, quesos y lagos

Al sur, junto a la frontera con Estado Unidos, está esta zona de montañas y lagos. Es un paisaje de colinas, montañas, bosques y lagos, y una de las partes más tranquilas de Quebec. En el campo se mezclan viñedos, sidrerías y queserías. En la Ruta del Vino de Brome-Missisquoi, la más conocida de Quebec, hay más de 20 viñedos repartidos entre pueblos pequeños. Muchas granjas de la zona venden también quesos y productos locales.

El lago Memphrémagog, de origen glaciar, se extiende hasta Estados Unidos. Se puede recorrer en kayak o en paddle surf, o en un paseo en barco entre bosques y casas históricas. Magog, a orillas del lago, es una de las bases más cómodas para moverse por la zona.

Otras paradas que merecen la pena:

North Hatley , junto al lago Massawippi: casas de madera blanca y tiendas de antigüedades.

, junto al lago Massawippi: casas de madera blanca y tiendas de antigüedades. Sutton: cafeterías, galerías de arte y montaña.

Otoño es la mejor época para ir, porque los bosques de arces se vuelven rojos y naranjas. Los planes son sencillos: pasear por el campo, parar en un viñedo o probar sidra en una bodega familiar.

Ballenas en el San Lorenzo

El gran plan de naturaleza está en el río San Lorenzo, sobre todo cerca de Tadoussac, donde se une con el fiordo del Saguenay.

Entre mayo y octubre se pueden ver hasta 13 especies de cetáceos, incluida la ballena azul, el animal más grande del planeta. También hay ballenas jorobadas que se acercan a comer a la desembocadura del fiordo.

Hay excursiones en barco, en zodiac y en kayak. En otoño conviene elegir un barco grande, porque en las lanchas pequeñas se pasa frío.

Montreal: para ir con hambre

Montreal es la ciudad más grande de la provincia. Lonely Planet la recomienda sobre todo para quienes viajan para comer.

Entre los platos típicos de Quebec están:

La poutine , patatas fritas con salsa y queso fresco.

, patatas fritas con salsa y queso fresco. La tourtière , un pastel de carne.

, un pastel de carne. Los postres con sirope de arce.

Cómo llegar desde España

Hay vuelos directos de Madrid y Barcelona a Montreal, de unas 8 horas. Antes de viajar: