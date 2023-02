Las 10 ciudades más populares para disfrutar del carnaval en Brasil

El carnaval está a la vuelta de la esquina, y en unos días las calles a lo largo y ancho del planeta se llenarán de color, música y, sobre todo mucha alegría. La espectacularidad y singularidad de las celebraciones en muchos rincones del mundo es tal que atraen a millones de visitantes, deseosos de conocer las tradiciones locales y sumergirse de lleno en el ambiente festivo.

Pero, si hay un lugar donde este acontecimiento se vive con especial intensidad, ese es Brasil. Durante los días precedentes al Miércoles de Ceniza, el país al completo es una auténtica fiesta, desde la ciudad más grande al pueblo más pequeño. Con el objetivo de descubrir cuáles son los carnavales brasileños más espectaculares, Musement, plataforma de reserva de actividades en destino, ha recopilado una clasificación con las ciudades más Instagrameadas durante el carnaval. La enorme cantidad de fotos subidas a la popular red social es un buen termómetro para medir el grado de interés que despierta este evento en los diferentes puntos de Brasil.

Salvador, más de 204.800 menciones

Con más de 204.000 menciones, la capital del estado de Bahía lidera la clasificación, y no es de extrañar, ya que dicha fiesta entró en el libro de los Récords Guinness como el mayor carnaval en la calle del mundo. Aquí, los «tríos eléctricos» (enormes camiones equipados con sistema de sonido) en los que actúan conocidos artistas del panorama musical nacional son los grandes protagonistas de las celebraciones. Tras ellos, en un espacio acordonado, desfilan los blocos, es decir, las comparsas carnavalescas. Para formar parte de estos blocos es necesario pagar una cuota. Sus integrantes participan en la fiesta ataviados con la misma camiseta (abadá) y animando al público con sus bailes y coreografías. Los que prefieran no pagar, también pueden disfrutar del espectáculo, pero fuera del cordón, en la pipoca. Cada año, los tríos eléctricos y los blocos participan en diferentes circuitos, siendo los más famosos el Circuito Dodô, que transcurre entre las playas de Barra y Ondina; el Circuito Osmar, por el centro de Salvador; y el Circuito Batatinha, por las calles del centro histórico.

Recife, más de 95.000 menciones

La capital de Pernambuco, apodada la Venecia brasileña por los numerosos canales que serpentean por la ciudad, es famosa en el mundo entero por su animado carnaval. Además, Recife también puede presumir de Récord Guinness, ya que aquí se encuentra el mayor bloco del mundo: el Galo de Madrugada. El desfile de este enorme grupo carnavalesco, en el que participan unos dos millones de personas, tiene lugar el sábado de Carnaval, y este año celebra su 44ª edición. Una vez más, a ritmo de frevo, el Galo llenará de vida las calles de la ciudad, desde Travessa do Forte hasta Rua do Sol. Para participar en este bloco, no es necesario pagar, tan solo se necesita una buena dosis de creatividad y muchas ganas de disfrutar. Por la noche, el epicentro del carnaval recifense es la plaza de Marco Zero en la zona de Recife Antigo, donde se celebran numerosos espectáculos.

Olinda, más de 69.200 menciones

El tercer carnaval más popular también se encuentra en el estado de Pernambuco. La preciosa ciudad colonial de Olinda, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982, vive estas fechas con gran intensidad. Los muñecos gigantes de más de dos metros de altura son el emblema del carnaval, sobre todo el Homem da Meia-Noite (Hombre de medianoche), cuyo desfile por las laderas de Olinda marca el comienzo de la fiesta. Otros blocos muy conocidos y que levantan gran expectación cada año son Eu acho é pouco, cuyo desfile tiñe de color rojo y amarillo las calles de la ciudad; y Pitombeira dos Quatro Cantos, cuyo himno es uno de los más cantados durante los días de fiesta.

Río de Janeiro, más de 45.600 menciones

En el ránking no podía faltar uno de los carnavales más famosos del mundo entero, el de Río de Janeiro. Este año, un total de 402 blocos realizarán 445 desfiles en las calles de la ciudad, a los que se espera que asistan más de 5,5 millones de personas. El otro gran epicentro de las celebraciones es el Sambódromo da Marquês de Sapucaí, donde las escuelas de samba deslumbrarán al mundo entero con sus maravillosos desfiles. Los que quieran disfrutar de este espectáculo en vivo, deben adquirir una entrada, cuyo precio varía dependiendo de la ubicación y del desfile al que se desee asistir. El 17 y el 18 de febrero compiten las escuelas pertenecientes al grupo de acceso, y las vencedoras pasarán al grupo especial el año próximo. Mientras que el 19 y el 20 desfilan las escuelas de samba del grupo especial. Las ganadoras, se verán las caras de nuevo el 25 de febrero, durante el desfile de campeones.

Ouro Preto, más de 22.000 menciones

La antigua capital de Minas Gerais fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980. En sus calles todavía pueden admirarse numerosas casas coloniales en perfecto estado de conservación, así como varias iglesias famosas por su arquitectura barroca. Pero sus encantos no terminan aquí, ya que Ouro Preto también puede presumir de celebrar el carnaval más fiestero de todo Brasil: el mayor carnaval universitario del país. De hecho, son los propios estudiantes los encargados de organizar las fiestas temáticas que tienen lugar en los alojamientos de estudiantes, conocidos como «repúblicas», así como los blocos, que cada año cuentan con la actuación de importantes artistas brasileños. Después de 2 años sin carnaval, la expectación es máxima y la fiesta promete hacer historia.

Natal, más de 20.100 menciones

Con sus playas paradisíacas, la capital de Río Grande del Norte es un destino de ensueño y, además, cuenta con uno de los mejores carnavales de todo el país. El carnaval tiene varios epicentros y las actuaciones de artistas locales y nacionales de diversos estilos musicales se concentran en diferentes puntos de la ciudad, como Redinha, Ribeira, Centro Histórico y Ponta Negra. Los desfiles de los blocos y las escuelas de samba son una de las principales atracciones del carnaval de Natal, que en ediciones anteriores llegó a atraer cerca de 500.000 personas. Además, no podemos dejar de mencionar que, cada mes de diciembre, Natal también acoge el Carnatal, el mayor carnaval fuera de temporada del Brasil, al que acuden personas provenientes de todo el país.

Brasilia, más de 16.900 menciones

La capital del Brasil se sitúa en la séptima posición del ránking de Musement. Tras dos años sin festejos, la ciudad está preparada para el carnaval y, de hecho, espera recibir más de 1 millón de personas. Durante las celebraciones, el Eixo Cultural Ibero-Americano acogerá el sambódromo, mientras que en la Galería dos Estados el precarnaval ya comenzó en enero con la presentación de algunos blocos. Este año estará marcado por el regreso de los desfiles de las escuelas de samba, que no se habían celebrado en los últimos 9 años. Actuaciones, espectáculos de artistas locales y nacionales, blocos, tríos eléctricos, y mucha gente con ganas de pasarlo bien son la receta infalible para un carnaval espectacular. Y lo mejor de todo, es que en 2023 habrá fiesta doble, ya que, en abril, coincidiendo con el aniversario de la ciudad, volverá a celebrarse.

Fortaleza, más de 13.500 menciones

Con 34 km de costa y 15 playas principales, famosas en el mundo entero, Fortaleza es una de las ciudades más bonitas y divertidas de Brasil, y más aún durante el carnaval. La capital del estado de Ceará cuenta con unos 60 blocos, dispuestos a animar a la multitud disfrazada y con ganas de pasarlo bien. A ritmo de axé, samba, pagode y otros estilos musicales, las comparsas carnavalescas, las escuelas de samba y los grupos de maracatú y afoxé son los protagonistas de la fiesta. La programación del carnaval, que se celebra en 12 puntos diferentes de la ciudad, incluyendo Playa de Iracema, Avenida Domingos y Praça do Cristo Redentor, cuenta con atracciones tanto para el público adulto como infantil.

São Paulo, más de 13.400 menciones

São Paulo es uno de los destinos brasileños que más turistas recibe, y gracias a su animado carnaval también se ha hecho con un hueco en el ránking de Musement. En esta ciudad, el carnaval se celebra tanto en la calle como en el sambódromo. Este año, los desfiles de las escuelas de samba y los más de 500 blocos en las calles de São Paulo harán vibrar a unos 15 millones de personas. Por si esto fuera poco, la ciudad también celebra un precarnaval dos semanas antes de la fecha oficial, y un poscarnaval que termina una semana después de dicha fecha. Por lo tanto, en São Paulo se festeja prácticamente todo el mes de febrero.

Manaos, más de 10.500 menciones

En la capital del estado de Amazonas, el carnaval comienza con la «llegada de la muñeca Kamélia», uno de los acontecimientos más importantes y tradicionales de las celebraciones carnavalescas. Este año, la muñeca fue recibida en el aeropuerto de la ciudad en el mes de enero, y desde allí la llevaron al Olímpico Clube, donde tuvo lugar el tradicional baile que marcó el inicio de las celebraciones. Las comparsas carnavalescas en la calle, el desfile de las escuelas de samba en el sambódromo de Manaus y el desfile de disfraces en el Teatro Amazonas, son solo algunas de las sorpresas que podrán disfrutar los asistentes al carnaval de Manaos en 2023.