Los mejores destinos del mundo para viajar en Carnaval

Dicen en la OMT que 2023, si la crisis económica lo permite, será el año de la recuperación definitiva tras la pandemia, de ser así (cosa que no dudamos) los Carnavales de 2023 se parecerán más a los de 2019 que los que o bien no se celebraron o lo hicieron con restricciones e incluso en fechas que no eran las suyas entre 2020 y 2022 pero ¿sabes cuáles son los lugares del mundo con más tradición carnavalera?

En España lo tenemos claro: Santa Cruz de Tenerife y Cádiz destacan sobre otros lugares aunque desde luego no son los estas dos regiones españolas los únicos que merece la pena vivir: el Carnaval de Águinas y el de Badajoz son Fiesta Turística de Interés Internacional (como los de Tenerife y Cádiz) pero hay más: los Carnavales de Xinzo de Limia y Verín en Orense, los de Las Palmas de Gran Canaria, los de la localidad leonesa de La Bañeza, los de Badajoz, los de Herencia, Alcázar de San Juan y Miguelturra en Ciudad Real, y los de Villarrobledo en Albacete son Fiesta Turística de Interés Nacional.

Venecia | Pixabay

Y si vamos más allá de España la cosa también ofrece pocas dudas: quienes quieran disfrutar del Carnaval más elegante y sofisticado tendrán que poner rumbo a Venecia y quienes quieran vivir la fiesta más loca tendrán que ir más lejos, hasta Río de Janeiro en Brasil; ¿más Carnavales famosos? El de Notting Hill en Londres, el Mardi Gras en Nueva Orleans, el de la localidad colombiana de Barranquilla o el de Colonia, en Alemania, son algunos de ellos.

Algunos de ellos, decíamos, pero no todos: el Carnaval de Viareggio, en la Toscana italiana, es famoso por sus espectaculares desfiles y el de Praga porque compite en sofisticación con el veneciano; el de Niza es el mayor Carnaval de Francia mientras que el de Basilea es el más importante de toda Suiza y el de la ciudad danesa de Aalborg el más grande de todo el norte de Europa.

Rio de Janeiro | Pixabay

Las de Carnaval son unas fiestas de origen pagano pero también con importantes vínculos religiosos, de hecho se celebran 40 días antes del Jueves Santo, por eso se celebran en tantos lugares de formas tan diferentes aunque todos tienen algo en común: son, probablemente, las fiestas más divertidas del año así que, elige destino y a disfrutar…