Qué ver en Colombia: 4 lugares imprescindibles que tienes que visitar al menos una vez en la vida

Colombia es uno de los países más fascinantes de América Latina, con una gran variedad de paisajes, ciudades históricas y rincones naturales. Desde playas paradisíacas bañadas por el mar Caribe hasta ciudades rodeadas de montañas, este destino ofrece experiencias para todos los gustos. Por eso, en nuestra serie Conociendo América Latina te descubrimos cuatro lugares de Colombia que merece la pena visitar.

Cartagena de Indias

Uno de los destinos más emblemáticos del país es Cartagena de Indias, conocida por su ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles llenas de color, sus edificios coloniales y sus murallas con siglos de historia la convierten en una de las ciudades más bonitas de Colombia. Además, aquí se encuentra el Castillo de San Felipe de Barajas, una de las fortificaciones militares españolas más importantes construidas en América.

Bogotá

La capital de Colombia se encuentra a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar y combina historia, cultura y paisajes impresionantes. Uno de sus lugares más conocidos es el cerro de Monserrate, desde donde se pueden contemplar unas vistas panorámicas de la ciudad. Otro de sus grandes atractivos es el Museo del Oro, que alberga la mayor colección de orfebrería prehispánica del mundo.

San Andrés

En pleno mar Caribe se encuentra San Andrés, una isla famosa por su espectacular mar de siete colores, llamado así por las diferentes tonalidades de azul y verde de sus aguas. Este paraíso tropical forma parte de la Reserva de Biosfera Seaflower, reconocida por la UNESCO, y es uno de los destinos más atractivos de Colombia para quienes buscan playas de aguas cristalinas y paisajes paradisíacos.

Medellín

Por último, Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera gracias a su clima agradable durante todo el año, es otro de los destinos imprescindibles. Uno de sus lugares más populares es la Comuna 13, un barrio que ha experimentado una importante transformación y que ha pasado de ser una de las zonas más peligrosas de la ciudad a convertirse en un referente del arte urbano, con murales, grafitis y expresiones culturales que cuentan su historia.