Se vende una isla con castillo a 80 kilómetros de Madrid: siete suites, embarcadero propio y energía solar

A poco más de una hora de Madrid, en el embalse de El Burguillo, en la provincia de Ávila, hay una isla privada con un castillo encima. Se llama Isla Centinela, está en el municipio de El Barraco y la inmobiliaria Century 21 Homeplace la ha puesto a la venta por 3.250.000 euros. Según la agencia, está a 80 kilómetros de la capital, a unos 70 minutos en coche.

La isla ocupa 10.847 metros cuadrados, rodeada de agua, con arbolado propio y varias calas privadas. La inmobiliaria plantea varios usos: residencia, retiro corporativo, turismo de alto nivel, eventos privados o localización para rodajes. Y la presenta como la única isla privada con castillo en venta en España.

Un castillo sobre una torre

El castillo se levantó en 1923 sobre sobre una antigua torre de vigilancia y se ha reformado por completo. Mantiene las torres almenadas y las terrazas panorámicas, pero incorpora climatización y un ascensor que conecta sus cuatro plantas. Tiene unos 1000 metros cuadrados construidos, de los que 930 son útiles.

Desde sus grandes ventanales, de suelo a techo, se ven el embalse y la sierra abulense en 360 grados, en plena sierra de Gredos. No hay otras construcciones ni accesos compartidos en la isla.

Siete suites y un pabellón de fiestas

El corazón de la casa son siete suites exteriores, cada una con baño y chimenea de diseño propio, y algunas con jacuzzi. Además hay un pabellón de fiestas con barra de bar, que puede convertirse en cuatro dormitorios más. Así se llega a los once dormitorios y once baños completos que anuncia la agencia.

La ficha incluye también un salón-comedor con cocina, un almacén, una sala de máquinas y un garaje para 20 coches. Toda la casa tiene aire acondicionado por conductos y calefacción. El certificado energético es de categoría E.

La isla no depende de la red eléctrica. Genera su energía con paneles solares y tiene dos grupos electrógenos de respaldo. Además cuenta con su propio sistema de depuración y filtración de agua.

Cómo se llega

El acceso es por vía acuática, desde un embarcadero privado que permite desembarcar frente a la muralla. Pero hay una particularidad: cuando baja el nivel del embalse, la isla queda conectada con tierra firme y se puede llegar en coche hasta el castillo.

Es algo habitual en El Burguillo, un embalse con un estiaje muy marcado, cuyo nivel suele bajar por debajo de la mitad de su capacidad.

El embalse de El Burguillo

El Burguillo se forma con las aguas del río Alberche, entre los municipios abulenses de El Tiemblo, El Barraco y Navaluenga, en la provincia de Ávila y a los pies de la sierra de Gredos. Es el primero de los embalses que regulan el Alberche. Se inauguró en 1913 y es el más grande de la provincia, con 208 hectómetros cúbicos y unas 910 hectáreas.