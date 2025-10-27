laSextaLogotipo de laSexta laSexta
SIERRA DE GREDOS

La isla de Ávila que tiene un castillo privado donde pueden alojarse hasta 10 personas

En Ávila se encuentra un entorno natural lleno de fauna y flora, a solo una hora de Madrid, donde puedes alojarte en un castillo, practicar deportes al aire libre y disfrutar de una escapada rodeada de tranquilidad.

Embalse del Burguillo

Foto de iStock

La provincia de Ávila esconde rincones llenos de naturaleza y magia, como las Cuevas del Águila o la Isla del Burgillo, un paraje natural que parece sacado de un jardín botánico por la gran diversidad de vegetación mediterránea que alberga.

A tan solo cien kilómetros de Madrid, en pleno Embalse del Burguillo, se encuentra este enclave natural ideal para una escapada de día o fin de semana. La isla sorprende por su exuberante entorno, donde predominan encinas, jaras y pinos, creando un paisaje perfecto para desconectar y practicar actividades al aire libre, ya sea en pareja, con amigos o en familia.

Un lugar especial enclavado en la Sierra de Gredos, donde es posible disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor y alojarse en un castillo privado con capacidad hasta diez personas. Todas las estancias cuentas con calefacción y una chimenea de leña en la sala principal, garantiza una experiencia acogedora durante los meses mas fríos del año.

Entre los meses de mayo y octubre, el entorno ofrece además una posibilidad diferente: la experiencia de glamping, con tiendas de algodón para vivir una estancia única a un paso de la naturaleza.

En la isla y su entorno se pueden realizar todo tipo de actividades, desde las más relajadas hasta las más aventureras: tomar el sol, hacer senderismo, recorrer rutas en bicicleta, pasear a caballo, practicar piragüismo o bucear. Incluso, el lugar acoge eventos especiales como bautizos y bodas, gracias a su entorno natural y encanto único.

Como llegar

Para llegar a la isla, la opción más cómoda es en coche. Desde Madrid, se puede tomar la M-501 en dirección a San Martín de Valdeiglesias y, posteriormente, continuar por la N-403 hasta el kilómetro 98. Desde allí, un camino rural conduce hasta el embarcadero desde el que se accede a la isla.

En caso de no disponer de vehículo propio, también es posible llegar en transporte público. Existen autobuses directos desde la estación de Príncipe Pío (Madrid) con destino a El Tiemblo, con una frecuencia aproximada de treinta minutos. Desde el pueblo, se puede tomar un taxi o un traslado concertado hasta el embalse.

