El Museo Sorolla de Madrid abre al público su nueva ampliación con más de 2.000 metros cuadrados: así es el nuevo espacio

El Museo Sorolla abre este viernes al público el nuevo edificio de su ampliación, situado a espaldas de la histórica casa del pintor en Madrid y que cuenta con más de 2.000 metros cuadrados entre salas de exposiciones, almacenes y talleres en esta primera fase de renovación.

Lo que era un taller mecánico en desuso pegado a la pared posterior del palacete histórico son ahora cuatro grandes naves, cada una coronada por un gran lucernario que permite la entrada de la luz natural y resalta las líneas rectas y simples de las nuevas salas.

Como única decoración, las salas están separadas por grandes dinteles de madera clara que ocultan inmensas puertas correderas que permiten jugar con los espacios y acentúan la pureza de las líneas rectas.

El Museo Sorolla presenta su ampliación | EFE/Javier Lizón

El nuevo espacio ha sido realizado por los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, que, a lo largo de dos años, han convertido la planta superior de un garaje en el interior de una manzana de Madrid en un espacio de amplias y luminosas salas.

Para realizar su proyecto, los arquitectos se fijaron en los elementos fundamentales de la Casa Sorolla: la luz, el patio interior y los estudios del pintor.

Así, los lucernarios están inspirados en la gran sala roja del estudio del pintor, un patio abierto al cielo de Madrid sirve de eje para las nuevas salas y la cubierta de lo que fue una gran nave industrial ha sido ajardinado.

Además de las grandes y luminosas salas, la ampliación ha dotado al museo de instalaciones de las que carecía, como un moderno muelle de carga, un taller de restauración, un almacén de bienes culturales y un auditorio.

También han incluido un gran espacio de recepción de visitantes, que cuando concluyan las obras podrán entrar como siempre por los jardines y la casa del pintor, o por esta nueva entrada más amplia y accesible.

Rehabilitación de la Casa Sorolla

La segunda fase de la renovación, la rehabilitación integral del palacete familiar y la restauración de los jardines del pintor, comienza ahora para adecuar los espacios en una obra que se va a hacer "con bisturí" para renovar las salas sin perder "ni un ápice del original".

Cuando abra la casa museo, los visitantes no se van a dar cuenta de lo que se ha hecho en el palacete original, ha asegurado el director del museo, Enrique Varela, quien ha calculado la duración de las obras en más de un año.

Tanto la ampliación como el proyecto de rehabilitación de la casa histórica que ahora comienza se ha hecho teniendo en mente "qué hubiera pensado Sorolla de esto y cómo lo habría hecho él", ha asegurado Enrique Sobejano.

El Museo Sorolla de Madrid estrena su ampliación | EFE/Javier Lizón

De hecho, en el palacete original, los arquitectos van a hacer solo "los cambios estrictamente necesarios, preservando los materiales y la pátina del tiempo", ha subrayado Fuensanta Nieto.

Lo único verdaderamente nuevo será un ascensor, "casi oculto y que solo va a ver quien lo necesite", que permitirá acceder a todas las estancias del edificio histórico a personas con movilidad reducida, han señalado.

La ampliación del museo se abre al público con la exposición 'Tras la casa del artista. Arquitecturas del Museo Sorolla (1905–2026)', que detalla la historia de la Casa Sorolla e incluye planos y fotografías originales tanto de la casa familiar del pintor como de la ampliación.

Esta muestra podrá visitarse hasta el 10 de enero, cuando será sustituida por la exposición 'Sorolla esencial' con todas las grandes obras del pintor, ha detallado Varela.

La inversión total de la ampliación ha sido de algo más de 13 millones de euros y ha incluido la adquisición del edificio, las obras de rehabilitación y el equipamiento.