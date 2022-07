DiverXO, de Dabiz Muñoz, el cuarto mejor restaurante del mundo en The World's 50 Best Restaurant

Hasta en los pueblos más pequeños de nuestro país encontramos restaurantes con estrellas Michelín en que podemos degustar platos increíbles que nos dejarán con el mejor sabor de boca. Uno de los chefs más conocidos de España es Dabiz Muñoz que cuenta con varios restaurantes como GoXO, RavioXO o DiverXO y fue elegido mejor cocinero del mundo en 2021.

Y este año no va a ser menos porque también uno de sus locales se ha llevado otro premio. Además, como ya os contamos hace poco uno de los restaurantes del chef español va a estar en mitad de un bosque.

Este lunes por la noche se ha celebrado la gala de The World's 50 Best Restaurant en Londres donde el restaurante DiverXO ha quedado como el cuarto mejor restaurante del mundo. Lo que más destaca de su cocina es la creatividad que David plasma en los platos mezclando sabores y texturas, consiguiendo creaciones únicas y de calidad. Poco a poco el restaurante ha ido subiendo de posición en esta lista ya que en 2019 no aparecía en la lista y el año pasado subió al puesto 20, y este año se ha hecho con la cuarta posición.

Pero no es el único restaurante español que se encuentra en esta lista ya que hay seis restaurantes más que han conseguido que se reconozca su cocina. Los restaurantes que han logrado alguna posición son además de DiverXo; Disfrutar (3º), Asador Etxebarri (6ª), Elkano (16º), Mugaritz (21º) y Quique Dacosta (42º).

El ganador es Geranium, un restaurante danés que se encuentra en Copenhague y que Rasmus Kofoed y Soren Ledet llevan las riendas. En segundo lugar, ha quedado el restaurante peruano Central, en que los chefs son Virgilio Martínez y Pía León. Para elegir el orden en el que queda cada establecimiento, cada año 1.080 expertos internacionales del sector de la restauración emite sus votos en función de cada restaurante.

