Las aerolíneas no quieren que lo sepas: La sudadera viral con mochila con la que no pagarás por la maleta de mano en el avión

Una de las cosas más importantes a la hora de viajar y coger un avión es hacer la maleta, pero para ello tienes que estar seguro de las medidas que permite la aerolínea con la que vas a viajar y, sobre todo, que tipo de tarifa has escogido en tu billete.

Recientemente, te contábamos que Ryanair había actualizado su medidor para el nuevo tamaño de maletas gratis, ampliado en 5 centímetros. La aerolínea de bajo coste permite, actualmente, llevar a bordo un bulto de hasta 40x20x30 centímetros y antes era de 40x25x20 centímetros. Por lo que la capacidad del equipaje pasa de 20 a 24 litros.

Sin embargo, estas medidas no son suficientes para muchos, sobre todo si tienes pensado hacer un viaje de más de dos o tres días en avión y necesitas más equipaje. Por eso en Viajestic siempre estamos intentando buscar trucos o consejos para ayudar a aquellas personas que no quieran pagar más por llevar la maleta de mano en el avión.

Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de la mochila con ruedas de Primark que tiene un asa y es perfecta para viajar en avión. Y ahora queremos que conozcas la chaqueta que tiene una "mochila" incorporada y que se ha hecho viral en redes sociales.

Esta sudadera es de la web Travexbag.com, tiene un precio de 53,95 euros y puedes encontrarla en dos colores: Gris y negro. Las tallas van desde la M hasta la 4XL. Esta mochila está integrada perfectamente en el diseño de la sudadera con capucha para mayor comodidad y estilo. Además, puedes meter varias prendas dentro de la mochila integrada, como se muestra en el vídeo que ha subido la cuenta de Instagram @tropalia_, e incluso una pequeña Tablet u ordenador.