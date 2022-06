La crítica de un trabajador de Ryanair a la aerolínea en mitad de un vuelo días antes de la huelga

A pesar de los intentos por llegar a un acuerdo para no ir a la huelga, el sindicato de Ryanair ha decidido seguir adelante y las jornadas convocadas son el 24, 25, 26 y 30 de junio, además del 1 y 2 de julio, siendo así este viernes el primer día de huelga.

Aunque por el momento no se ha confirmado que vaya a haber vuelos cancelados o retrasados, lo cierto es que por el momento no se han establecido servicios mínimos y no se sabe cómo podría afectar esto a los pasajeros que tengan algún viaje programado con la compañía durante estos días.

Hace unos días os contábamos cuáles eran los motivos por los que los trabajadores de Ryanair habían decidido convocar una huelga y ahora hemos recuperado un vídeo de los días previos de un trabajador de la aerolínea low cost donde cuenta, durante un vuelo de España a Manchester y delante de todos los pasajeros, su incomodidad con la empresa.

En el vídeo, que puedes encontrar sobre estas líneas, el asistente dice la aerolínea "no escucha a su personal" y que no tiene "altas expectativas": "Después de cuatro años, literalmente, no tengo grandes expectativas para ellos".

Un pasajero que se encontraba allí durante el vuelo dijo que el trabajador parecía "estresado": "Tenía la sensación de que íbamos a despegar y unos minutos después hizo el anuncio. Sentí mucha pena por él, para ser honesto, parecía muy estresado".

Además, alentó a los pasajeros a que pusieran una queja en la web si tenían la necesidad de ello y confesó que pensaba que la aerolínea se preocupaba más por los pasajeros "porque les dan dinero".

