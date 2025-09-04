El pueblo de Málaga donde se grabó Dos Tumbas, la nueva miniserie de Netflix

En Viajestic nos encanta "viajar" a través de las series y las películas y por eso siempre te contamos las localizaciones donde se han grabado algunas de las producciones más importantes del mundo, como por ejemplo, El Juego del Calamar.

Ahora, Netflix ha estrenado una nueva miniserie, llamada Dos Tumbas, tiene tan solo 3 capítulos, está dirigida por Kike Maíllo, escrita por Carmen Mola y protagonizada por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, entre otros.

Son muchas las personas que ya han devorado esta serie y por eso que queremos contarte todo sobre el pueblo de Málaga que aparece en esta ficción: Frigiliana. Aquí se grabo gran parte de la serie pero también fueron escenario las localidades de Torrox y Nerja, en Málaga, además de otros puntos de Almería y Barcelona.

Frigiliana se encuentra situada en la comarca de la Axarquía, la más oriental de la provincia, e integrado en el partido judicial de Torrox, entre la Sierra de Almijara y el Mediterráneo.​ Está considerado uno de los pueblos más bonitos de Andalucía por sus casas blancas y sus calles decoradas con flores, piezas de cerámica, puertas azules...

Qué ver en Frigiliana

No te puedes perder el Barrio morisco, situado en la zona alta, y que guarda preciosas calles encaladas decoradas con flores como la calle Amargura, la calle Zacatín, la calle Alta y la calle El Garral. También hay una ruta muy curiosa, la de las placas de cerámica, son doce placas repartidas por el casco antiguo que relatan las batallas del pueblo y la sublevación de los moriscos.

La Plaza de las Tres Culturas, la Iglesia de San Antón, el Museo Arqueológico y la Fábrica de miel de caña son algunas de las paradas que también tienen que estar en tu itinerario si quieres visitar Frigiliana.