¿Existe Cousins, la playa de El verano en que me enamoré? Este es el sitio real donde se grabó la serie y puedes visitar

Si hay algo que nos gusta en Viajestic es "viajar" a través de las películas y las series y siempre nos gusta averiguar donde se grabaron para que después puedas visitar los escenarios reales. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos del pueblo de Málaga donde se grabó Dos Tumbas, la nueva miniserie de Netflix.

Sin embargo, si hay una serie que está siendo todo un éxito es El Verano en que me enamoré, que sigue la vida de Belly (Lola Tung) y su triángulo amoroso con los hermanos Fisher: Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno).

Chris Briney como Conrad Fisher en El verano en que me enamoré | Cordon Press

Como bien sabrás, la serie, durante sus 3 temporadas, está ambientada en el ficticio pueblo costero de Cousins y allí están algunos de los escenarios más famosos, como por ejemplo la casa de los Fisher, la playa de Cousins o el club de golf.

Sin embargo, Cousins es solo un pueblo ficticio que se encuentra en el estado norteamericano de Massachusetts, pero... ¿dónde se grabó realmente la serie y cuáles son los escenarios en la vida real?.

Para empezar, los planos aéreos que vemos de Cousins son, originalmente, planos de Marblehead, una ciudad costera que está cerca de Boston, en Massachusetts. El cartel de "Cousins Beach" que da la bienvenida al pueblo en realidad está la antigua torre de vigilancia de la Wilmington Cape Fear Pilots Association, en Southport.

Belly y Jeremiah en El verano en que me enamoré | Prime Video

La casa de los Fisher, que tanto le gusta a Susannah y a Belly, en realidad está en Porters Neck Plantation, un barrio de Wilmington. El club de golf de la serie, en realidad es el El Cape Fear Country Club de Wilmington y aquí se grabaron escenas como la del baile de debutantes.

La playa de Cousins en realidad es una playa que se encuentra en el extremo sur de Wrightsville, al este de Wilmington. Otra de las escenas reconocidas es la de la gasolinera Russell's Gas and Groceries, que en realidad es la gasolinera Russell's Quick Stop, en el 2101 de Wrightsville Avenue, en Wilmington.