Cuándo es Tapapiés 2025, la ruta de tapas más famosa de Lavapiés

Irse de tapas en España es como una religión y son muchas las personas que quedan con sus amigos, familia o pareja para hacer ruta de bares. Pero sabemos que para los madrileños hay una fecha muy marcada en el calendario: Tapapiés.

Organizado por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, Tapapiés celebrará su decimoquinta edición del jueves 16 al domingo 26 de octubre.

Como cada año, este 2025 participan más de 100 bares y restaurantes del barrio madrileño de Lavapiés, que también acoge 30 conciertos, pasacalles y espectáculos para todos los públicos de acceso gratuito. ¡Además habrá más de 100 tapas nacionales e internacionales!

Precios, actuaciones y más

Cada establecimiento servirá una tapa exclusiva por 3,5 euros, acompañada de un botellín o caña El Águila Dorada, con la opción de degustar solo la tapa por 2,5 euros. También se ofrece para celíacos el combo tapa sin gluten y tercio El Águila Dorada por 4 euros.

Este año, los puestos de los Mercados de San Fernando y Antón Martín también se suman a los bares y restaurantes del barrio. Por si no fuera poco, las calles y plazas de Lavapiés serán el escenario de más de 30 actuaciones durante los fines de semana que se celebra: 18 bandas nacionales e internacionales de folk irlandés, rock americano, blues, jazz, sonidos brasileiros, música étnica, tango, boleros...

Algunos de los artistas confirmados son Bossa Pra Vocé, Trío Amado Tango o The Lighthouse Keeper, entre otros. Además, esta edición la madrina será la chef Lucía Grávalos, defensora de la cocina sostenible y la ganadería regenerativa desde los fogones de Desborre en Madrid, restaurante recomendado por la Guía Michelín 2025.