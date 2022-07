Ryanair dejará de tener vuelos baratos durante los 5 próximos años

Los precios están subiendo y eso afecta considerablemente a los precios del resto de las cosas, incluidos los viajes. También, Ryanair esta afrontado un periodo de huelga en que los trabajadores piden mejores condiciones laborales. Los combustibles llevan tiempo alcanzando precios nunca vistos y eso hace que muchos servicios de transporte tengan que aumentar sus precios para seguir dando el mismo servicio.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O' Leavy ha concedido una entrevista a Financial Times en la que ha dejado ver hacia dónde va el futuro de la aerolínea. Ha comentado que los costes de los billetes que son muy baratos van a dejar de tener esos precios ya que considera que viajar en avión no tiene porque salir al mismo precio que ir en transportes más convencionales como el tren.

Su previsión para los próximos años es que los billetes low cost que ofrece la compañía desaparezca para los próximos 5 años, ya que el precio del combustible ha subido y también hay más exigencias medioambientales que hacen que sea más complicado ofrecer este tipo de billetes.

Una de las razones por las que ha subido el precio de la gasolina y el diésel es la guerra que hay en Ucrania. Pero el directivo considera que no pueden poner a la venta billetes baratos cuando los precios de todo siguen subiendo sin límite por eso, no pueden ofrecer esos precios ya que Ryanair no obtendrían beneficios.

Tras este anuncio las tarifas de los vuelos aumentarán entre un 7% y un 9% superiores al año 2019, cuando aun no había guerra entre Rusia y Ucrania o restricciones de movilidad por la pandemia del Covid. Si que es cierto que la compañía no desea que el incremento del precio alcance los dos dígitos porcentuales.

