El pueblo de Madrid que celebra este fin de semana una rara fiesta poco conocida

La Sierra de Madrid es conocida por ser un espacio natural con gran belleza y diversidad donde la tradición forma parte esencial de su identidad cultural. Cada pueblo conversa sus propias festividades vinculadas a la agricultura, ganadería y naturaleza.

La Hiruela es un pueblo situado en la Sierra del Rincón, una de las zonas mas naturales de la región, que destaca por su arquitectura tradicional en piedra y madera de roble, prácticamente intacta desde su construcción, conservando así su identidad y arraigo histórico.

La Fiesta de la Recolección del Pero celebra la tradición agrícola y el cultivo de una variedad de manzana muy especial, reconocida por su sabor. La jornada se alarga durante todo el sábado (18 de octubre) e incluye degustaciones, mercado artesanal y música folk, entre otras actividades, según explica la página de Sierra Norte de Madrid.

Cada otoño, generalmente el tercer sábado del mes, se celebra la recolección de la manzana autóctona que ha sido durante siglos un pilar económico para el pueblo. Su cultivo fue mas allá del consumo de los vecinos, llegando a venderse incluso en algunos mercados importantes de la Comunidad de Madrid, lo que convirtió al pero en un símbolo de tradición e historia de la localidad.

Si te apasiona la gastronomía local, los frutos del campo y las tradiciones, no te pierdas la Fiesta del Pero en La Hiruela este 18 de octubre. Una cita que combina la historia y el encanto del otoño.