De Madrid a Maldivas: La joven española que se quedó atrapada durante la pandemia y ahora tiene una agencia de viajes

Para muchos, Maldivases un paraíso de islas cristalinas para disfrutar de luna de miel, pero es mucho mas que eso. Para viajeros como Ana, es un lugar para desconectar del frenético ritmo de la ciudad y del mundo de la moda.

Tal y como cuenta El Periódico del Mediterráneo, Ana es una diseñadora madrileña con una consolidada carrera en Nueva York y una amplia experiencia en la industria de lujo, trabajando para marcas como Loewe. Sin embargo, nada de esto le llenaba personalmente y dejo atrás la vida que para muchos seria idílica.

La búsqueda de desconexión la llevó a Maldivas, donde viviría una experiencia que marcaría su vida. En 2020, el COVID-19 golpeó el mundo, y sería diferente en el país tropical. Los aeropuertos cerraron y Ana no tenia forma de volver; durante esos meses de aislamiento, se enfrentó a una gran falta de recursos y tuvo que aprender a sobrevivir.

Gracias a este acontecimiento, la diseñadora española escribió Entre azules, una novela donde narra la vida de Federica, inspirada directamente en la experiencia que había vivido.

Ana decidió emprender y crear una agencia de viajes gracias a la calurosa respuesta de sus lectoras, con el objetivo de que la gente pudiera descubrir la realidad detrás de todos los escenarios de sus libros. Esta agencia tiene un denominador común: el amor y la pasión por el mar.

El proyecto se ha convertido en un referente de ecoturismo marino, gracias a su equipo de profesiones especializados en actividades como apnea, buceo y biología marina.