Ya hay fecha para la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona

La Sagrada Familia inaugurará el próximo 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, la torre de Jesucristo, la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura, y es "muy probable" que el papa León XIV asista al acto.

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte del Vaticano, en la Sagrada Familia están "muy esperanzados" con la posible visita del pontífice en una fecha tan señalada, explica a EFE el director general de la basílica, Xavier Martínez.

"Todo parece indicar que el Santo Padre va a venir a visitar Barcelona y va a poder inaugurar y bendecir la Torre de Jesucristo", señala.

"Estamos esperando a que de manera oficial el Vaticano se pronuncie y podamos contar con su presencia", añade Martínez, que querría conocer los planes del Papa "en breve", ya que "una visita de este tipo necesita una preparación previa" y se tiene que saber con meses de antelación.

Conversaciones con el pontífice

A la espera de esta confirmación, Xavier Martínez se muestra "optimista" y cree "muy probable" que León XIV pueda estar el 10 de junio en la Sagrada Familia.

El pasado mes de octubre, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantuvo un encuentro en el Vaticano con el santo padre y le invitó a visitar Cataluña con motivo de la finalización de la torre de Jesús.

También el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha mantenido estos meses conversaciones con el pontífice para ver "de qué forma encajar ese viaje", apunta Xavier Martínez.

La última vez que un papa visitó Barcelona fue el 7 de noviembre de 2010, cuando Benedicto XVI consagró el templo barcelonés: "Fue un acontecimiento muy importante para la Sagrada Familia y espero que eso se pueda repetir el 10 de junio de 2026".

Lo cierto es que el viaje que León XIV pretende llevar a cabo a España este año aún no tiene una fecha cerrada y, aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de que fuese en junio, no se descarta que la visita del pontífice se produzca en octubre.

En las próximas semanas se conocerá el "programa completo" del viaje del sumo pontífice a España, donde tiene previsto visitar Madrid, Barcelona y las Canarias, indican fuentes eclesiales, que subrayan que "hasta dos meses antes" la Santa Sede no confirma los viajes del Papa.

El último brazo de la cruz

La Sagrada Familia tiene previsto inaugurar la torre de Jesucristo coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí, quien falleció el 10 de junio de 1926 en Barcelona, con 73 años, tres días después de ser atropellado por un tranvía.

Las obras de esta torre avanzan según lo previsto y ya solo queda por colocar el sexto y último de los brazos que conforman la gran cruz que corona la construcción, el superior.

Una vez se coloque esta pieza, la Sagrada Familia, que ya es la iglesia más alta del mundo, alcanzará su altura máxima de 172,5 metros. Gaudí, recuerda Martínez, era una persona "muy devota" y no quiso que la basílica superara los 177 metros de altura de la montaña de Montjuïc, obra de Dios.

Retirada de los andamios

Los brazos siguen la geometría de doble giro que el arquitecto dio a las columnas y a las cruces de la Sagrada Familia, de manera que presentan una forma cuadrada en el extremo exterior y octogonal en el extremo interior, que conecta con el núcleo.

Cada pieza tiene un peso aproximado de 12,8 toneladas. Una vez terminada, la cruz tendrá 17 metros de altura, como un edificio de cinco pisos, y una anchura de 13,5 metros. El exterior estará recubierto por vidrio y cerámica blanca esmaltada.

Dentro del brazo superior se colocará la escultura del 'Cordero de Dios' que ha creado el escultor italiano Andrea Mastrovito.

Xavier Martínez comenta que el brazo superior se instalará a mediados de febrero, pero apenas será perceptible por el andamio que recubre estructura. El andamiaje se irá desmontando poco a poco para que el 10 de junio la torre de Jesús sea visible en su totalidad.

Actos de celebración

La Sagrada Familia ha organizado "infinidad de actos" para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto catalán, como charlas, conciertos, presentaciones de libros o exposiciones, que tendrán lugar a lo largo del año con el objetivo de "poner en valor la figura de Gaudí y su obra magna", el templo barcelonés, apunta Martínez.

Esta efeméride coincidirá además con la designación de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026 y la celebración en la ciudad de un gran congreso internacional sobre esta materia.

"Todo va a confluir en Barcelona y la Sagrada Familia tendrá un protagonismo importante", concluye el director general de la basílica, que es el monumento más visitado de España, con 4,8 millones de visitas anuales en 2024, y el símbolo más emblemático de la ciudad.