Los mejores meses para viajar a la Antártida y los más baratos

La temporada turística en la Antártida se concentra entre noviembre y marzo, cuando el retroceso parcial del hielo marino permite la navegación y las expediciones. Noviembre marca el inicio de la temporada, con paisajes intactos y grandes formaciones de hielo; diciembre y enero corresponden al pico del verano, con más horas de luz y una intensa actividad de pingüinos, y febrero y marzo destacan por un mayor avistamiento de ballenas, menos personas y, en muchos casos, mejores precios. Desde Antarctica Cruises, expertos en expediciones polares, señalan que la temporada más inteligente para viajar al continente blanco depende en gran medida de los intereses personales de los viajeros.

Deshielo en la Antártida | iStock

Durante décadas, la Antártida fue uno de los destinos más inaccesibles del planeta. Hoy, bajo regulaciones y protocolos ambientales estrictos, es posible visitarla de forma responsable, principalmente a través de cruceros de expedición, a bordo de embarcaciones más pequeñas, especialmente diseñadas para poder enfrentar las condiciones heladas de las regiones polares.

El clima en la Antártida en febrero y marzo

En febrero sigue habiendo condiciones meteorológicas favorables y marca el inicio de una disminución gradual del número de visitantes tras la temporada alta de diciembre y enero. Aunque las horas de luz comienzan a reducirse, las temperaturas siguen siendo relativamente suaves para los estándares polares. En la Base Esperanza, por ejemplo, febrero registra una temperatura media mensual de 0,7 °C y máximas diarias cercanas a los 3,7 °C.

En marzo, la duración de las horas de luz disminuye más rápidamente (hasta 15 minutos por día a medida que avanza el mes) y las temperaturas comienzan a descender a medida que se aproxima el invierno austral. La temperatura media en la Base Esperanza ronda los -2,3 °C. Al mismo tiempo, el hielo marino alcanza su mínima extensión anual, lo que facilita la navegación hacia latitudes más al sur y ofrece paisajes especialmente fotogénicos, con icebergs adornados por la luz del final del verano.

Menos tráfico de expediciones y precios más atractivos

El final del verano austral presenta vías marítimas menos transitadas, una sensación de mayor aislamiento y una experiencia más íntima del entorno antártico. Además, marzo suele ser uno de los meses más económicos para viajar a la Antártida, lo que lo convierte en una opción atractiva para viajeros que tienen mayor flexibilidad o interesados en salidas de última hora.

Antártida | Pixabay

"Aunque los primeros meses del verano austral en la Antártida concentran una mayor afluencia turística, gracias a las largas horas de sol de medianoche y a la posibilidad de observación de polluelos de pingüino, para los viajeros interesados en el avistamiento de ballenas, fotografía y expediciones prémium a un precio más accesible, el final del verano austral, durante febrero y marzo, es un momento especialmente atractivo", dice Jeremy Clubb, fundador y director de Antarctica Cruises. "Cuando la temporada de cruceros va llegando a su fin y el número de barcos se reduce, la sensación de atravesar este reino remoto e inhóspito se vuelve aún más profunda y se crea una conexión más emotiva con el hielo que nos remite a aquellas expediciones legendarias de la heroica era de la exploración".

La mejor temporada para el avistamiento de ballenas

Aunque hacia el final de la temporada disminuye ligeramente la presencia de algunas aves marinas, febrero y marzo coinciden con el pico de avistamiento de ballenas en la Antártida. Durante estos meses, especies como las ballenas jorobadas, las ballenas de aleta, las Minke y hasta las azules se concentran en la región para alimentarse del krill antártico antes de iniciar su migración hacia las aguas más cálidas del norte para reproducirse.

Después de meses alimentándose, sus niveles de energía les animan a tener una mayor actividad en la superficie: saltan, golpean el agua con las aletas y sacuden la cola. Además, se vuelven más sociables y curiosos con las embarcaciones tipo zodiac, lo que da la oportunidad a los fotógrafos de captar instantáneas espectaculares y tener increíbles encuentros cara a cara con los exploradores.

A medida que avanza el verano y hay menos hielo marino en el que las focas pueden esconderse, también se puede ver a las orcas practicando el wave-washing, una sofisticada técnica de caza en grupo en la que crean una ola sincronizada para arrastrar a las focas fuera del témpano de hielo.

Febrero y marzo son los meses más solicitados por los fotógrafos

A medida que el sol comienza a transitar más bajo en los últimos meses de verano, la tradicional hora dorada se convierte en la tarde dorada, lo que proyecta un resplandor direccional suave que resalta los profundos tonos azules del hielo. En esta temporada, los icebergs se muestran esculpidos con formas impresionantes y arquitectónicas gracias a un verano de viento y olas.

Estas texturas, combinadas con las bahías despejadas y la sensación de espejo que da la calma del final del verano y con la vuelta de los cielos más oscuros, ofrecen atardeceres y reflejos espectaculares, así como la rara y etérea posibilidad de presenciar la aurora austral, también conocida como luces del sur.

Deshielo Antártida | iStock

"Mientras que el comienzo de la temporada ofrece un hermoso lienzo en blanco, a finales del verano el continente revela su verdadera personalidad", afirma Jeremy Clubb. "Es una época de gran dramatismo y contrastes profundos. Los visitantes presencian el 'gran final' del ciclo antártico: las ballenas están en su momento más curioso, el hielo es más translúcido y el paisaje se baña en una profundidad de color que el verano no puede replicar. Para el viajero que valora el sentimiento y la atmósfera por encima de cumplir con una lista de cosas que hacer, este es, definitivamente, el momento idóneo para conocer la Antártida".

Los cruceros y circuitos más populares a la Antártida durante febrero y marzo

Algunos de los itinerarios más populares de Antarctica Cruises reflejan la diversidad de experiencias que hoy ofrece el turismo de expedición en la Antártida, desde viajes introductorios hasta exploraciones de más profundidad. Las rutas clásicas alrededor de la península Antártica y las islas Shetland del Sur siguen siendo las más demandadas. En ellas se combinan múltiples desembarcos, navegación por paisajes icónicos como el estrecho de Gerlache o el canal Lemaire y encuentros cercanos con la fauna antártica. A estas se suma la opción Antártida Exprés, que permite sobrevolar el Pasaje de Drake para maximizar el tiempo de exploración en el continente, una alternativa cada vez más popular entre viajeros con agendas ajustadas.

Lo que resulta especialmente atractivo al final del verano austral son los itinerarios que cruzan el Círculo Polar Antártico. En esta época, el hielo marino alcanza su mínima extensión, lo que incrementa las posibilidades de que los buques reforzados para navegar entre hielos puedan avanzar más al sur y cruzar este umbral legendario que muy pocos han logrado traspasar, convirtiendo a quienes lo consiguen en miembros de un grupo exclusivo que ha llegado a uno de los lugares más remotos del planeta.

"Al cruzar el Círculo Polar, el paisaje cambia; accedes a un mundo de vastos icebergs rectangulares que evoca la Antártida de las clásicas películas de exploración, siguiendo los pasos de personajes tan legendarios como Cook, Bellinghausen y Wilkes. Aquí se pueden avistar especies huidizas, que prefieren latitudes más altas y cubiertas de hielo, como los pingüinos de Adelia y las focas cangrejeras y de Ross. Como son muy pocos los barcos que llegan tan al sur, la fauna se muestra aún más curiosa con los visitantes humanos y aumentan las posibilidades de tener encuentros únicos en la vida", añade Jeremy Clubb.

"Independientemente del itinerario que elijas, cada expedición se construye sobre una base de viajes especializados y experienciales, diseñados para transformar a los pasajeros en auténticos embajadores polares. Todas las salidas incluyen un programa íntegro de charlas impartidas por expertos, complementado con navegaciones diarias en zodiac y la posibilidad, para los más atrevidos, de participar en la icónica zambullida polar. Más allá de las excursiones clásicas, los viajeros pueden involucrarse activamente en el futuro del continente a través de programas de ciencia ciudadana u optar por aventuras más activas como el kayak, el esnórquel, las caminatas con raquetas de nieve o incluso pueden meterse en la piel de los investigadores, recopilando datos del mundo real que ayudan a los científicos a comprender y preservar el futuro de este ecosistema tan frágil. Este enfoque holístico garantiza que, tanto en un viaje exprés de una semana como en una travesía más larga hacia el Círculo Polar, los pasajeros puedan disfrutar de una conexión más íntima y educativa en el continente blanco".