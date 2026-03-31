El restaurante libanés al que ha ido Rosalía antes de su concierto en Madrid: Precio medio de 20 euros

Este lunes por la noche Rosalía ha inaugurado su serie de conciertos en Madrid por el Lux Tour con una actuación en el Movistar Arena en el que han asistido cerca de 17.000 personas. Un espectáculo de lo más esperado tras la cancelación de su anterior cita en Milán debido a una intoxicación alimentaria.

Las imágenes de Rosalía paseando por al capital horas antes de su show se han hecho virales, entre ellas unas fotografías donde se puede ver a la cantante saliendo de un restaurante libanés. Pero... ¿cuál es?

Rosalía en Madrid antes de su concierto | Getty

Se trata del restaurante Z&Co. Lebanese Street Food, un concepto gastronómico que acerca la auténtica comida callejera libanesa al público español, apostando por una experiencia que va más allá de lo culinario. Su propuesta nace con la idea de compartir los sabores y la cultura del Líbano, combinando recetas tradicionales con un enfoque moderno y accesible, donde cada plato busca transmitir "la experiencia, la cultura y la alegría en cada bocado".

Ubicado en Madrid (Calle del Acuerdo, 31), el local destaca por su cocina abierta y la elaboración artesanal de sus productos, con masa fresca hecha a diario y cocinada en hornos tradicionales. Su carta gira en torno a clásicos del street food libanés como wraps, falafel, hummus o el popular tawouk (pollo marinado), además de propuestas que mezclan tradición y toques contemporáneos. El ambiente, moderno y acogedor, recrea el espíritu de las calles de Beirut, convirtiéndolo en un lugar ideal para compartir y descubrir nuevos sabores.

En definitiva, Z&Co. se posiciona como una de las referencias de cocina libanesa informal en Madrid, con una oferta basada en ingredientes frescos, recetas auténticas y una experiencia gastronómica pensada para disfrutar sin formalidades pero con mucho sabor.

Los platos principales (wraps, bowls o sandwiches) rondan los 10–13 euros, mientras que entrantes como hummus o falafel están entre 6 y 9 euros. El ticket medio del restaurante giraría entorno a los 20 euros.