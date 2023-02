Este es el vino favorito de Rosalía: Blanco, francés y cuesta 14 euros

Recientemente os contábamos que un vino español hecho a mano era elegido el segundo mejor el mundo y es que nuestro país cuenta con una gran experiencia enológica que poco tiene que envidiar al resto de países.

Sin embargo, el vino preferido de la cantante Rosalía es francés. Durante un directo en TikTok para hablar de su nueva canción, Rosalía estaba tomándose una copa de vino con su hermana 'la Pili', al acercarse a la cocina a por más se dio cuenta de que no quedaba y le dijo "madre mía la Pili, cómo me ha dejado el vino. Encima es el Sancerre, mi favorito".

"Es el único que yo he probado que me ha gustado. Me lo enseñó el Pharell Williams, que sabe un montón de todo lo bueno y me recomendó este vino que se llama Sancerre y que está buenísimo", continuaba.

El vino Sancerre pertenece a una denominación de origen específica que se produce en Francia y puedes encontrarlo por 14 euros, aunque en alguna ocasión puede llegar a superar los 30 euros, según la bodega y el año en el que haya sido producido.

La denominación de origen Sancerre se localiza al este de Bourges, en Francia, a la izquierda del Río Loira. Cuenta con unas 3.000 hectáreas (con variedades de Sauvignon Blanc para blancos y Pinot Noir para rosados y tintos) y en ella se encuentran los pueblos de Bannay, Bué, Crézancy, Menetou-Ratel, Ménétréol, Montigny, St-Satur, Ste-Gemme, Sancerre, Sury-en-vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigy y Vinon.

En este caso, el vino blanco preferido de Rosalía es un Sancerre Sauvignon Blanc y se caracteriza por ser seco, vivo y afrutado.