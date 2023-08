La respuesta de Ryanair al expediente abierto por Consumo: "No vamos a cambiar la política de equipaje de mano"

Hace unos días se confirmaba el expediente abierto por Consumo a las aerolíneas low cost por su política con el equipaje de mano en sus vuelos y por supuestas irregularidades con estas prácticas. En este sentido, Consumo estudia si este tipo de prácticas son abusivas o contravienen la normativa. De confirmarse, podría multar a las compañías con importes de hasta el 4% de su facturación.

Ahora en una entrevista para La Información, Elena Cabrera, Country Manager de Ryanair para España y Portugal, ha explicado su postura respecto al expediente abierto por Consumo. "Nos alineamos con las declaraciones que ha dado la Asociación de Líneas Aéreas. Las prácticas comerciales del cobro de maleta en cabina o la asignación de asientos son legales y están amparadas por el Reglamento Europeo 1008/2008, que establece la libre fijación de tarifas. Los clientes saben lo que están pagando, pueden elegir los extras que consideren, y en la web está muy claro qué tiene cada paquete, las medidas...".

Respecto a su política con el equipaje de mano, que considera que el usuario solo puede acceder a la cabina del avión con una mochila si no quiere pagar un sobrecoste, Cabrera ha explicado que no tienen intención de cambiar este punto: "Tratamos de desagregar al máximo el billete para que la gente pueda viajar lo más barato posible y de la forma más cómoda. La persona que quiera viajar solo con una mochila no tiene por qué pagar de más porque otra lleve su maleta. La política de equipaje de mano está muy clara y esto hace que podamos ofrecer los precios más ventajosos y económicos, que es nuestro objetivo, democratizar los vuelos en Europa a un coste asequible".