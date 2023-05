La nueva mochila de Amazon para viajar en avión sin pagar más por el equipaje de mano

A la hora de organizar un viaje, una de las cosas que más nos cuestan es preparar nuestra maleta, pues en algunas ocasiones debemos llevar menos equipaje del que nos gustaría para que la aerolínea en cuestión no nos cobre de más.

Y es que en las aerolíneas low cost como Ryanair o Vueling, el equipaje de mano no está incluido dentro del billete y tienes que pagar un coste extra para poder subir con tu maleta de cabina, al no ser, claro, que lleves tan solo una mochila que no supere las medidas permitidas (40 cm x 20 cm x 25 cm).

Recientemente te hablábamos de la mochila de Amazon que se había vuelto viral en TikTok y ahora queremos hablarte de otra mochila que también hemos visto en su página web y que, aunque cuesta algo más de lo que esperabas, es ideal para viajar sin que te cobren más por el equipaje de mano.

Hablamos de la mochila Bidmamba, que tiene unas medidas de 40x20x25cm y capacidad de 20L. Tiene un precio medio de 4,4 estrellas sobre 5 y en la descripción pone que fue estudiada por ex colaboradores de Ryanair, lo que hace que esta mochila cumpla con todas las condiciones y medidas de las aerolíneas low cost.

Mochila Bidmamba de Amazon | Amazon

Además, tiene un diseño elegante y permite llevar todo organizado gracias a sus diferentes compartimentos. Tiene un compartimiento para tu ordenador, un espacioso bolsillo de malla para tu ropa, un bolsillo para iPad y tablet y un bolsillo frontal para tu pasaporte o documentos de viaje.

Mochila Bidmamba de Amazon | Amazon

La mochila está hecha en poliéster 600D, un material ligero, duradero y a prueba de agua (waterproof). Para mayor seguridad, la bolsa también cuenta con unas cremalleras de metal ultrarresistentes (se pueden cerrar con un candado) y con unas hebillas UTX. El precio de esta mochila es de 69,97 euros.